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Тюменец скончался от клещевого энцефалита

13 июня 2023, 10:01
Фото: 1MI

Житель Тюменской области погиб после укуса клеща

Житель Тюменской области скончался после укуса клеща. Он заразился энцефалитом.

Эти данные прозвучали на радио «Вести FM». Руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо отметила, что в начале этого года клещевым энцефалитом заболели пять тюменцев.

«Один из случаев, к сожалению, закончился летально», — сообщила Шарухо.

По сравнению с 2021 годов заболеваемость клещевым энцефалитом в Тюменской области выросла на 38%. Ранее «Наш город» сообщал, что наибольшее число зараженных приходится на возраст 23-43 лет и лиц старше 50 лет. Эксперты напоминают о применении репеллентов для профилактики заболевания и использовании защитной одежды при прогулках в лесу.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Смерть#Работа#Александр Мязин
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