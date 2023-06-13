Тюменец скончался от клещевого энцефалита

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Эти данные прозвучали на радио «Вести FM». Руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо отметила, что в начале этого года клещевым энцефалитом заболели пять тюменцев.
«Один из случаев, к сожалению, закончился летально», — сообщила Шарухо.
По сравнению с 2021 годов заболеваемость клещевым энцефалитом в Тюменской области выросла на 38%. Ранее «Наш город» сообщал, что наибольшее число зараженных приходится на возраст 23-43 лет и лиц старше 50 лет. Эксперты напоминают о применении репеллентов для профилактики заболевания и использовании защитной одежды при прогулках в лесу.