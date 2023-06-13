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Скоро перекроют Максима Горького, откроют 3 новые школы, тюменец погиб от укуса клеща

13 июня 2023, 16:56
Фото: 1MI

Откроют 3 новые школы, тюменец погиб от укуса клеща, скоро перекроют Максима Горького

В Тюмени на две недели перекроют для транспортных средств улицу в центре города. С 21 июня по 7 июля закроют улицу Максима Горького — от Харьковской до Котельщиков.

Улица Максима Горького в Тюмени будет перекрыта с 21 июня до 7 июля.

Подобные меры связаны с проведением работ по строительству и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Участникам дорожного движения рекомендуют заранее продумывать пути объезда.

Ранее тюменские дорожники на день раньше открыли для транспорта участок на улице Республики. Здесь отмечались серьёзные пробки.

В Тюмени к 1 сентября откроют три новые школы.

Новые школы и детсад откроются в сентябре. Учреждения заработают в микрорайоне Тура, Плеханово, Березняки и Ямальский-2.

Повышенное внимание уделяется техническом состоянию зданий, проведению текущего ремонта (в частности в МОУ №62 и №89). К началу 2023-2024 учебного года планируется ввести в эксплуатацию три новые школы. А именно: в микрорайоне Тура на 1 500 мест (школа №67), микрорайоне Ямальский-2 на 1 200 мест (гимназия №4) и в районе Плеханово на 1 500 мест (школа №95).

Житель Тюменской области погиб после укуса клеща.

Мужчина заразился энцефалитом. Эти данные прозвучали на радио «Вести FM». Руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо отметила, что в начале этого года клещевым энцефалитом заболели пять тюменцев.

«Один из случаев, к сожалению, закончился летально», — сообщила Шарухо.

По сравнению с 2021 годов заболеваемость клещевым энцефалитом в Тюменской области выросла на 38%. Стоит отметить, что наибольшее число зараженных приходится на возраст 23-43 лет и лиц старше 50 лет. Эксперты напоминают о применении репеллентов для профилактики заболевания и использовании защитной одежды при прогулках в лесу.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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