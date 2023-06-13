Скоро перекроют Максима Горького, откроют 3 новые школы, тюменец погиб от укуса клеща

Повышенное внимание уделяется техническом состоянию зданий, проведению текущего ремонта (в частности в МОУ №62 и №89). К началу 2023-2024 учебного года планируется ввести в эксплуатацию три новые школы. А именно: в микрорайоне Тура на 1 500 мест (школа №67), микрорайоне Ямальский-2 на 1 200 мест (гимназия №4) и в районе Плеханово на 1 500 мест (школа №95).