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Сильный ветер с порывами до 14 м/с ожидатся в Тюмени

13 июня 2023, 14:03
Фото: 1MI

Синоптики ждут в Тюмени усиление ветра до 14 м/с

В областной столице синоптики ожидают усиление ветра. Его порывы могут составить 11-14 метров в секунду.

Вечером в среду ожидается солнечная погода, скорость ветра составит 10 м/с. В четверг его скорость повысится до 14 метров в секунду, синоптики Гисметео прогнозируют небольшой дождь в Тюмени. Влажность воздуха постепенно повысится до 49%.

16 июня в областной столице возможны порывы до 11 м/с, осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха днём составит + 23 градуса.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области на этой неделе 13 и 14 июня в ночные часы на территории юга области ожидается понижение температура воздуха до -5.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Сильный ветер
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