Сильный ветер с порывами до 14 м/с ожидатся в Тюмени

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Вечером в среду ожидается солнечная погода, скорость ветра составит 10 м/с. В четверг его скорость повысится до 14 метров в секунду, синоптики Гисметео прогнозируют небольшой дождь в Тюмени. Влажность воздуха постепенно повысится до 49%.
16 июня в областной столице возможны порывы до 11 м/с, осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха днём составит + 23 градуса.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области на этой неделе 13 и 14 июня в ночные часы на территории юга области ожидается понижение температура воздуха до -5.