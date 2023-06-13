С 14 июня в Тюмени изменятся маршруты автобусов из-за ремонта на улице Холодильной

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
По данным городской администрации перекроют улицу Холодильная на участке от улицы Республики до здания № 73а.
«Автобусы с 14 июня будут следовать в объезд закрытой дороги по улице Республики», — сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице пассажиру автобуса №88 стало плохо. Тюменцы вызвали скорую помощь, о его состоянии пока ничего неизвестно.