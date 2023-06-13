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С 14 июня в Тюмени изменятся маршруты автобусов из-за ремонта на улице Холодильной

13 июня 2023, 12:44
Фото: 1MI

Маршруты автобусов изменятся: в Тюмени закроют проезд для ремонта дороги

На улице Холодильной с 14 июня закроют проезд для ремонта дороги. Из-за этого изменятся маршруты автобусов № 54 и 54д.

По данным городской администрации перекроют улицу Холодильная на участке от улицы Республики до здания № 73а.

«Автобусы с 14 июня будут следовать в объезд закрытой дороги по улице Республики», — сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице пассажиру автобуса №88 стало плохо. Тюменцы вызвали скорую помощь, о его состоянии пока ничего неизвестно.

Тюменцу стало плохо в автобусе №88, ему вызвали скорую. Видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Безопасность на дорогах
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