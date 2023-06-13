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Пробок больше не будет? В Тюмени открыли для движения участок улицы Республики

13 июня 2023, 08:36

Участок улицы Республики в Тюмени открыли для транспорта раньше срока

Участок улицы Республики в районе пересечения с Холодильной вновь открыт для движения транспорта в Тюмени. Специалисты УСТЭК завершили работы по замене тепловой сети на Холодильной на один день раньше
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Тюмень

Реконструкция магистрального трубопровода началась накануне праздничных выходных. Ее планировали завершить до 14 июня. Специалисты старались выполнить работы как можно быстрее и уже сегодня в 2.30 запустили движение автомобилей. С завтрашнего дня по основным маршрутам пойдёт и общественный транспорт.

Тепловая сеть по ул. Холодильной была проложена в 80-х годах. Происходившие в прошедшие отопительные периоды повреждения стали причиной включения данного участка тепловой сети в программу капитальных ремонтов и реконструкций на лето 2023 года. Проведенный масштабный комплекс работ по замене трубопровода обеспечит качественную поставку тепловой энергии жителям города.

УСТЭК делает все возможное для того, чтобы сокращать сроки выполнения капитальных ремонтов и реконструкций, тем самым минимизировать неудобства для жителей города.

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#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Ремонт#УСТЭК#Дороги#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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