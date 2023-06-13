Пробок больше не будет? В Тюмени открыли для движения участок улицы Республики

Реконструкция магистрального трубопровода началась накануне праздничных выходных. Ее планировали завершить до 14 июня. Специалисты старались выполнить работы как можно быстрее и уже сегодня в 2.30 запустили движение автомобилей. С завтрашнего дня по основным маршрутам пойдёт и общественный транспорт.