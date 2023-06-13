Пробок больше не будет? В Тюмени открыли для движения участок улицы Республики

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Реконструкция магистрального трубопровода началась накануне праздничных выходных. Ее планировали завершить до 14 июня. Специалисты старались выполнить работы как можно быстрее и уже сегодня в 2.30 запустили движение автомобилей. С завтрашнего дня по основным маршрутам пойдёт и общественный транспорт.
Тепловая сеть по ул. Холодильной была проложена в 80-х годах. Происходившие в прошедшие отопительные периоды повреждения стали причиной включения данного участка тепловой сети в программу капитальных ремонтов и реконструкций на лето 2023 года. Проведенный масштабный комплекс работ по замене трубопровода обеспечит качественную поставку тепловой энергии жителям города.
УСТЭК делает все возможное для того, чтобы сокращать сроки выполнения капитальных ремонтов и реконструкций, тем самым минимизировать неудобства для жителей города.