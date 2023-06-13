Пожилая женщина уже третий раз пропадает в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По данным ПО «Белая Сова», она пропадает уже третий раз. Тюменка живёт на улице Тульской. Известно, что она небольшого роста (165 сантиметров).
«Была одета: чёрные широкие брюки, чёрная кофта, синие тапочки», — сообщают тюменские волонтёры ПО «Белая Сова».
При ней была тёмная сумка. Если вы её видели, позвоните по телефону, (3452) 794-310 (ОП №5 в Тюмени). Ранее «Наш город» сообщал о пропаже Баян Макатовой 31 мая, через несколько дней её нашли.