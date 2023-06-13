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Пожилая женщина уже третий раз пропадает в Тюмени. Фото

13 июня 2023, 11:31
Фото: "Белая Сова"

В Тюмени пятый день ищут 63-летнюю женщину

Жителей областной столицы просят помочь в розыске 63-летней Баян Макатовой. Женщина прожала 8 июня.

По данным ПО «Белая Сова», она пропадает уже третий раз. Тюменка живёт на улице Тульской. Известно, что она небольшого роста (165 сантиметров).

«Была одета: чёрные широкие брюки, чёрная кофта, синие тапочки», — сообщают тюменские волонтёры ПО «Белая Сова».

При ней была тёмная сумка. Если вы её видели, позвоните по телефону, (3452) 794-310 (ОП №5 в Тюмени). Ранее «Наш город» сообщал о пропаже Баян Макатовой 31 мая, через несколько дней её нашли.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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