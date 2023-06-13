Первый микрорайон в Тюмени с собственным маскотом празднует день рождения

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
В рамках проекта микрорайона «Корней» планируется строительство 14 кварталов, каждый из которых будет обладать своей уникальной атмосферой.
Строительство квартала началось совсем недавно. В данный момент девелопер занимается возведением двух кварталов из 14. На месте недавно вырытого котлована появились первые здания, на которых устанавливаются окна и ведется отделка фасада. Уже видны очертания будущего крупного и уютного квартала. Согласно плану, внутри микрорайона будет располагаться парк с хвойными и лиственными деревьями.
Жилой комплекс позиционирует себя как территорию семейных ценностей. Даже персонажем-талисманом нового района девелопер выбрал милого и дружелюбного рыжего котика, который ценит комфорт и спокойствие. Технически девелопер продумал все детали для того, чтобы будущие жильцы могли отдыхать, проводить время в тишине, релаксируя в тени с любимой книжкой.
Спортивная составляющая во дворе представлена во всем своем разнообразии. Любители активного образа жизни оценят площадки для баскетбола, футбола, хоккея, уличные тренажеры, отдельные беговые и велодорожки.
У «Корнея» будут свои школа на 1300 мест, два детских сада и спортивный комплекс. Они выведены на периферию, чтобы не нарушать уют и приватность дворов.
Каждый из кварталов будущего «Корнея» состоит из домов разной этажности — от 6 до 25. Архитектурные особенности микрорайона никого не оставят равнодушным. Фасады отличаются друг от друга уникальными оттенками. Архитектура с правильными линиями выглядит эстетически приятно.
Одним из оригинальных решений застройщика стала открытая терраса в 6-этажной секции. Доступ к ней будет только у жильцов дома.
Микрорайон «Корней» возводится за кольцом Мельникайте — Федюнинского. Такое расположение позволит жителям легко добраться до центра, так и до других точек города.
Застройщик придерживается концепции «двор без машин», потому транспортные потоки выведены за периметр. Парковки в комплексе планируют сделать трех видов: подземный паркинг, открытая автостоянка рядом с микрорайоном и места вокруг дома в профиле улицы.
В пешей доступности от микрорайона есть все необходимое — от крупных торговых центров и гипермаркетов до социально важных объектов.
Планировку в «Корнее» вы сможете подобрать под себя и свои предпочтения. В данный момент в микрорайоне доступны варианты квартир площадью от 28 до 143 квадратных метров. Есть как функциональные небольшие студии и однушки, так и просторные квартиры с отдельными спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами и террасой. Цена на квартиры начинается от 3,7 миллионов рублей.
Первые дома сдадут уже в первом квартале 2024 года. Продажи второй очереди стартовали недавно — владельцы получат ключи весной 2025 года.
В честь первого дня рождения «Корнея» девелопер запустил не менее масштабную акцию — под стать грандиозным планам. Так, до конца июня действуют скидки на квартиры, максимальная достигает 1 миллиона рублей.
Подробную информацию можно узнать по телефону отдела продаж +7 (3452) 57-56-60 и на сайте жилого комплекса kornei.ru.
Застройщик микрорайона «Корней»: акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация — на Наш.дом.рф.
Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Ипотечное кредитование ПАО «Сбербанк». Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru.