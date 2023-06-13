Первый микрорайон в Тюмени с собственным маскотом празднует день рождения

Планировку в «Корнее» вы сможете подобрать под себя и свои предпочтения. В данный момент в микрорайоне доступны варианты квартир площадью от 28 до 143 квадратных метров. Есть как функциональные небольшие студии и однушки, так и просторные квартиры с отдельными спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами и террасой. Цена на квартиры начинается от 3,7 миллионов рублей.