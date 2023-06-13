Пермская ЦБК представила широкий ассортимент продукции на выставке RosUpack 2023

Александр Бойченко отметил, что ежегодно в стране образуется 50 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), и из такого объема удается переработать пять миллионов тонн макулатуры. Таким образом, 10% уже удалось перевести в циклическую экономику, но за три следующих года данный показатель планируется нарастить до 50%. Эта цель поставлена на уровне президента и правительства. Масштабный рынок — 25 миллионов тонн отходов — в скором времени станет перерабатывать более выгодно. Бойченко подчеркнул, что на уровне российского правительства и ТПП необходимо формировать благоприятные условия, особенно для малого бизнеса, чтобы он мог оперативно проходить этапы лицензирования при ведении деятельности в сфере обращения с отходами и выгодно реализовывать продукцию из вторсырья.