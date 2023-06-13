Пермская ЦБК представила широкий ассортимент продукции на выставке RosUpack 2023

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Большой ассортимент презентовала Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК), пишет properm.ru.
Представители компании присутствовали на мероприятиях деловой программы Форума производителей и потребителей упаковки, а также на отраслевой конференции «Растительные полимеры — новая нефть». Сотрудники ПЦБК рассказали о будущем отечественной целлюлозно-бумажной индустрии в существующих экономических реалиях, о роли государственных и финансовых институтов в развитии рынка, а также особенностях импортозамещения.
Специалисты отрасли подчеркнули, что целлюлозно-бумажная промышленность сейчас находится на лидирующих позициях в отечественной экономике по степени цикличности. Доля макулатуры, которая отправляется в РФ на переработку, превышает 60%. Согласно заявлению председателя совета директоров Пермской ЦБК Александра Бойченко, нарастить данный показатель поможет внедрение механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Благодаря ему ответственность за утилизацию упаковки ляжет на плечи производителей. Запуск новой системы РОП запланирован на 2024 год.
Александр Бойченко отметил, что ежегодно в стране образуется 50 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), и из такого объема удается переработать пять миллионов тонн макулатуры. Таким образом, 10% уже удалось перевести в циклическую экономику, но за три следующих года данный показатель планируется нарастить до 50%. Эта цель поставлена на уровне президента и правительства. Масштабный рынок — 25 миллионов тонн отходов — в скором времени станет перерабатывать более выгодно. Бойченко подчеркнул, что на уровне российского правительства и ТПП необходимо формировать благоприятные условия, особенно для малого бизнеса, чтобы он мог оперативно проходить этапы лицензирования при ведении деятельности в сфере обращения с отходами и выгодно реализовывать продукцию из вторсырья.
О перспективах модернизации предприятия рассказал гендиректор Пермской ЦБК Юрий Марков. По его словам, в скором времени на картонно-бумажном производстве будет установлен новый напорный ящик. Он поможет улучшить технологичность ролевого сырья и повысить темпы работы гофроагрегатов. Кроме того, появится новый каландр для изготовления продукции на экспорт, благодаря которому выпускаемый картон получит более гладкую поверхность, а печать на нем станет максимально четкой.
Также на RosUpack 2023 прошли переговоры представителей ПЦБК и технологической компании «Юнь Чоу» из Поднебесной по поводу сотрудничества. Компании намерены продолжать совместную деятельность по поставкам оборудования на пермское предприятие и экспорту тарных картонов из Перми в Китай.