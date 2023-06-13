От -5 до +32: синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в ближайшие дни

По прогнозам Гидрометцентра, заморозки в ближайшие дни придут не только в тюменский регион, но и в Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области, где ранее также, как и в Тюмени, почти две недели стояла 35-градусная жара. Также понижение температуры воздуха ниже 0 ожидается в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Татарстане и Башкортостане.