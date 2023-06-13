От -5 до +32: синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в ближайшие дни

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По словам Вильфанда, 13 и 14 июня в ночные часы на территории юга области ожидается понижение температура воздуха до -5.
По данным синоптиков Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в ночь на с 13 на 14 июня в отдельных районах Тюменской области столбики термометров опустятся до 0…-5, ветер усилится до 11 м/с с порывами до 14 м/с. Днем в среду воздух прогреется до +20…+25.
По прогнозам Гидрометцентра, заморозки в ближайшие дни придут не только в тюменский регион, но и в Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области, где ранее также, как и в Тюмени, почти две недели стояла 35-градусная жара. Также понижение температуры воздуха ниже 0 ожидается в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Татарстане и Башкортостане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень на этой неделе вернется жаркая погода, к концу следующей недели температура воздуха превысит отметку +30…+32.