nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Изображение материала

От -5 до +32: синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в ближайшие дни

13 июня 2023, 07:24
Фото: 1MI

В Тюменской области ударят заморозки до -5 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Тюменской области о предстоящих заморозках.
Сюжет
Тюмень

По словам Вильфанда, 13 и 14 июня в ночные часы на территории юга области ожидается понижение температура воздуха до -5.

По данным синоптиков Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в ночь на с 13 на 14 июня в отдельных районах Тюменской области столбики термометров опустятся до 0…-5, ветер усилится до 11 м/с с порывами до 14 м/с. Днем в среду воздух прогреется до +20…+25.

По прогнозам Гидрометцентра, заморозки в ближайшие дни придут не только в тюменский регион, но и в Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области, где ранее также, как и в Тюмени, почти две недели стояла 35-градусная жара. Также понижение температуры воздуха ниже 0 ожидается в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Татарстане и Башкортостане.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень на этой неделе вернется жаркая погода, к концу следующей недели температура воздуха превысит отметку +30…+32.

Читайте также:
«Пешком через реку ходить будем»: в Тюмени Тура обмелела до критической отметкиТюменец избил пенсионерку за проповеди секты. Видео
#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Заморозки#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Гроб за 200 тысяч, оркестр и гример — сколько на самом деле стоят похороны в Тюмени
Вчера, 03:51
Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах
9 июня 06:47
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
Готовьтесь к пробкам: в Тюмени на две недели перекроют центральную улицу
Сегодня, 07:06
«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес
9 июня 08:46