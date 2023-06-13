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На кладбище около Тюмени появилась большая свалка. Фото

13 июня 2023, 12:32
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Большая свалка образовалась на кладбище около Тюмени. Фото

Недалеко от Тюмени в поселке Яр на местном кладбище устроили свалку. С каждым годом она только увеличивается.

По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», сюда выбрасывают пустую тару, и мешки с мусором (его собирают по всему кладбищу).

«Кладбище на Яру. Прошу власть города привести в порядок кладбище. Всю жизнь там помойка, и с каждым годом мусор только увеличивается. Очень неприятно, что наши родные лежат в такой помойке. Хочется ещё к людям обратиться. Граждане, неужели вам сложно забрать мусор с собой и выкинуть его в городе?!», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

«Наш город» недавно сообщал о стоимости похорон в Тюмени. Она зависит от удаленности кладбища, свойства почвы и сезона и доходит до 200 тысяч рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Кладбище#Работа
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