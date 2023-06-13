На кладбище около Тюмени появилась большая свалка. Фото

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», сюда выбрасывают пустую тару, и мешки с мусором (его собирают по всему кладбищу).
«Кладбище на Яру. Прошу власть города привести в порядок кладбище. Всю жизнь там помойка, и с каждым годом мусор только увеличивается. Очень неприятно, что наши родные лежат в такой помойке. Хочется ещё к людям обратиться. Граждане, неужели вам сложно забрать мусор с собой и выкинуть его в городе?!», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
«Наш город» недавно сообщал о стоимости похорон в Тюмени. Она зависит от удаленности кладбища, свойства почвы и сезона и доходит до 200 тысяч рублей.