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Многие светофоры погаснут в Тюмени после Дня России

13 июня 2023, 00:56
Фото: 1MI

Светофоры отключат в трех районах Тюмени 13 июня

Светофорные объекты в районе железнорожного вокзала, Дома Обороны и Южного микрорайона могут отключить в связи с плановыми работами на электросетях, предупредили в МКУ «Тюменьгортранс».

Так, с 8 утра до 17 вечера возможны отключения на перекрестке улиц Товарное шоссе и Железнодорожной, Первомайской и Товарное шоссе, в районе пятидесятой школы по улице Товарное Шоссе.

С 8 утра до 17 вечера светофорный объект отключат на перекрестке Молодежной и Депутатской, а с 13 до 19 часов — Барнаульской и Аккумуляторной.

Водителям следует быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП травмы получили взрослая пассажирка и девочка-подросток.

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#Елена Чебоксарова#Светофоры#Отключение светофоров#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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