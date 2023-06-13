Многие светофоры погаснут в Тюмени после Дня России

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Так, с 8 утра до 17 вечера возможны отключения на перекрестке улиц Товарное шоссе и Железнодорожной, Первомайской и Товарное шоссе, в районе пятидесятой школы по улице Товарное Шоссе.
С 8 утра до 17 вечера светофорный объект отключат на перекрестке Молодежной и Депутатской, а с 13 до 19 часов — Барнаульской и Аккумуляторной.
Водителям следует быть внимательнее и заранее планировать маршрут.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП травмы получили взрослая пассажирка и девочка-подросток.