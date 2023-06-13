Как проверить надежность контрагента по ИНН

Многие компании попадают в ловушку мошенников, которые предлагают сотрудничество, но в итоге не выполняют свои обязательства. Такие случаи могут привести к финансовым потерям и ущербу репутации. Поэтому важно проверять историю контрагента до заключения сделки. Проверка контрагента по ИНН — один из самых простых и популярных способов удостовериться в честности потенциального партнера.