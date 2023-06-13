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Как проверить надежность контрагента по ИНН

13 июня 2023, 05:43
Фото: piqsels.com
Как проверить контрагента по ИНН и убедиться в его надежности? Как провести проверку контрагента по ИНН, как проверить историю сотрудничества и как избежать мошенничества?

Контрагенты — это люди или компании, с которыми вы взаимодействуете в рамках своего бизнеса. Поэтому важно убедиться в надежности потенциального партнера, чтобы избежать неприятностей в будущем. Как проверить контрагента по ИНН и убедиться в его надежности?

Почему важно проверять историю контрагента

Многие компании попадают в ловушку мошенников, которые предлагают сотрудничество, но в итоге не выполняют свои обязательства. Такие случаи могут привести к финансовым потерям и ущербу репутации. Поэтому важно проверять историю контрагента до заключения сделки. Проверка контрагента по ИНН — один из самых простых и популярных способов удостовериться в честности потенциального партнера.

Как провести проверку контрагента по ИНН

Существует несколько способов проверки контрагента по ИНН:

  1. Проверка через государственные реестры. Вы можете проверить контрагента через государственные реестры, такие как Федеральная налоговая служба или Единый государственный реестр юридических лиц. В этих реестрах вы можете узнать о статусе компании, наличии задолженности и других важных деталях.
  2. Проверка через специализированные сервисы. Существуют специализированные сервисы, которые позволяют проверять контрагента по ИНН. Например, банк Тинькофф предоставляет подробную информацию о компании, ее руководстве, финансовом состоянии и других важных деталях.
  3. Проверка через банковские реквизиты. Если вы планируете заключить договор с компанией, то можете проверить ее банковские реквизиты. Это позволит убедиться в том, что компания является настоящей и имеет банковский счет.

Как избежать мошенничества при проверке контрагента

Существует несколько методов, которые помогут избежать мошенничества при проверке контрагента:

  1. Проверьте ИНН. Мошенники могут использовать фиктивные ИНН. Поэтому важно проверить ИНН контрагента в государственных реестрах.
  2. Проверьте контакты компании. Проверьте контакты компании на сайте и убедитесь, что они реальны.
  3. Не оплачивайте товары наличными. Никогда не передавайте наличные деньги и не отправляйте средства на неизвестный счет.

Проверка контрагента по ИНН — это важный этап при заключении сделок. Выберите один из способов, описанных в этой статье, и убедитесь в надежности контрагента. Не забывайте проверять историю сотрудничества и применять потенциальных партнеров. Это поможет избежать мошенничества.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
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