Готовьтесь к пробкам: в Тюмени на две недели перекроют центральную улицу

В Тюмени на две недели перекроют улицу в центре города

В Тюмени на две недели перекроют для транспортных средств улицу в центре города. С 21 июня по 7 июля будет закрыт для автодвижения участок Максима Горького — от Харьковской до Котельщиков.

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