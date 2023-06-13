Готовьтесь к пробкам: в Тюмени на две недели перекроют центральную улицу

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Как пояснили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, такие меры связаны с проведением работ по строительству и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения.
Участникам дорожного движения рекомендуют заранее продумывать пути объезда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на один день раньше открыли для транспорта участок Республики, закрытый несколько дней назад из-за реконструкции магистрального трубопровода.