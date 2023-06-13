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Готовьтесь к пробкам: в Тюмени на две недели перекроют центральную улицу

13 июня 2023, 07:06
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени на две недели перекроют улицу в центре города

В Тюмени на две недели перекроют для транспортных средств улицу в центре города. С 21 июня по 7 июля будет закрыт для автодвижения участок Максима Горького — от Харьковской до Котельщиков.
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Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, такие меры связаны с проведением работ по строительству и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения.

Участникам дорожного движения рекомендуют заранее продумывать пути объезда.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на один день раньше открыли для транспорта участок Республики, закрытый несколько дней назад из-за реконструкции магистрального трубопровода.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Ремонт#Водопровод#Тюмень#Пробки#Перекрытие#Тюменская область
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