Готовимся к потеплению: сегодня будет солнечный день

Posted Сегодня, 01:59
Published Сегодня, 01:59
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В течение дня ожидается прохладный северо-западный ветер с порывами до 10 м/с. Вечером он сменит направление на западное, с 17.00 столбики термометров поднимутся до + 19 градусов.
Ночью похолодает до + 12. Однако ветер будет уже юго-западный. Потепление до +25 градусов придёт в Тюмень завтра днем. Напомним, что синоптики обещали возвращение аномальной жары в середине июня.
Ранее «Наш город» писал, что первый рабочий день в Тюменской области пройдёт без осадков, хотя до этого в регионе обещали дожди и грозы. В областной столице осадков не было.