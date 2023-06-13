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Готовимся к потеплению: сегодня будет солнечный день

13 июня 2023, 01:59
Фото: 1MI

Солнечная погода и до + 18 градусов ожидается в Тюмени 13 июня

Утро в областной столице ожидается солнечным: будет + 12 градусов. К обеду также прогнозируют ясную погоду, воздух прогреется до + 18 градусов, по информации сервиса «Яндекс.Погода».

В течение дня ожидается прохладный северо-западный ветер с порывами до 10 м/с. Вечером он сменит направление на западное, с 17.00 столбики термометров поднимутся до + 19 градусов.

Ночью похолодает до + 12. Однако ветер будет уже юго-западный. Потепление до +25 градусов придёт в Тюмень завтра днем. Напомним, что синоптики обещали возвращение аномальной жары в середине июня.

Ранее «Наш город» писал, что первый рабочий день в Тюменской области пройдёт без осадков, хотя до этого в регионе обещали дожди и грозы. В областной столице осадков не было.

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#Погода в Тюмени#Погода#Потепление#Лето#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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