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Глава РЭО: Российские технологии помогут снизить захоронение ТКО во Вьетнаме на 20%

13 июня 2023, 19:56
Фото: reo.ru
Внедрение российских технологий в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поможет Вьетнаму сократить объемы полигонного захоронения на 20%. Об этом шла речь на встрече публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) с представителями Минприроды Вьетнама.

Как сообщает gorod55.ru, участники встречи обменялись опытом работы в отрасли обращения с ТКО, обсудили дальнейшее взаимодействие, включая участие в возможных совместных проектах.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что компании удалось озвучить ряд инициатив, которые могут принести обоюдную пользу. Так, отечественные заводы готовы наладить выпуск и поставку контейнеров, оснащенных датчиками загрузки, веса и местоположения, с планами дальнейшей локализации производства. Также речь шла о поставке фандоматов, обеспечении прослеживаемости движения отходов путем размещения датчиков на мусоровозах и контейнерах. Состоялся обмен опытом рекультивации свалок и строительству мусороперерабатывающих заводов с вьетнамскими партнерами. Буцаев выразил надежду, что обсуждение актуальных вопросов отрасли приведет к продолжению сотрудничества и поможет Вьетнаму организовать собственную реформу в отрасли обращения с ТКО, опираясь при этом на российские разработки.

Российские производители при участии РЭО могут создать и запустить систему обращения с отходами, которая функционировала бы с учетом климатических и локальных особенностей. Она состоит из автоматических комплексов сортировки ТКО, линии производства топлива RDF, системы компостирования в бетонных ваннах. Российский экологический оператор ранее уже создавал комплексные объекты по утилизации мусора, мощность которых достигала одного миллиона тонн в год, что соответствует среднестатическому количеству ТКО, образуемых в течение года в большинстве мегаполисов.

Внушительную долю отходов можно будет использовать как сырье для строительства и ремонта инфраструктуры населенных пунктов (продукты компостирования), изготовления товаров со стабильным рыночным спросом (ВМР) и производства электроэнергии (RDF).

Предложения РЭО по формированию и обслуживанию отрасли обращения с отходами во Вьетнаме включали аудит существующих систем обращения с отходами, изучение нормативно-правовой базы, создание актуальной системы обращения с отходами и внесение поправок в законодательство, запуск цифровой системы обращения с отходами, внедрение механизмов финансового обеспечения отрасли, рекультивацию действующих полигонов.

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