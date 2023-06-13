Глава РЭО: Российские технологии помогут снизить захоронение ТКО во Вьетнаме на 20%

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что компании удалось озвучить ряд инициатив, которые могут принести обоюдную пользу. Так, отечественные заводы готовы наладить выпуск и поставку контейнеров, оснащенных датчиками загрузки, веса и местоположения, с планами дальнейшей локализации производства. Также речь шла о поставке фандоматов, обеспечении прослеживаемости движения отходов путем размещения датчиков на мусоровозах и контейнерах. Состоялся обмен опытом рекультивации свалок и строительству мусороперерабатывающих заводов с вьетнамскими партнерами. Буцаев выразил надежду, что обсуждение актуальных вопросов отрасли приведет к продолжению сотрудничества и поможет Вьетнаму организовать собственную реформу в отрасли обращения с ТКО, опираясь при этом на российские разработки.