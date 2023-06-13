Глава РЭО Буцаев заявил о строительстве двух предприятий в экопромпарке Приморья

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Как отмечается, потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным работам, основываясь на проектных решениях экопромышленного парка. Об этом пишет vostokmedia.com.
«Потенциальные резиденты экопромышленного парка в Приморском крае — „Экопромпродукт“ и „Эко-Сервис“ — планируют создать на территории парка производственные комплексы по таким направлениям, как утилизация пенополистирола и пенополиэтилена, мощностью до 250 тонн в год, с производством вторичного полистирола и полиэтилена, гранул вторичного полистирола и полиэтилена, плит теплоизоляционных; а также утилизация стеклотары, мощностью до 3000 тонн в год, с производством гранул пеностекла», — добавил Денис Буцаев.
В настоящее время продукция таких заводов — резидентов парка довольно востребована в строительстве, сообщил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.
По его словам, вторичный полистирол устойчив к солнечному свету, поэтому его можно применять для изготовления изделий, которые будут эксплуатироваться на открытом воздухе. Вместе с тем устойчивость гранулированного пеностекла к горению позволяет достаточно эффективно его использовать в строительстве в качестве утеплителя. Вторичный полиэтилен обладает высокой температурой плавления, что важно при производстве водопроводных труб, кабельной изоляции, термоусадочных материалов.
«Наша общая задача — выполнение показателей нацпроекта „Экология“, снижение в разы объемов захораниваемого мусора. Но для этого нужно создать не просто соответствующие производства, а выстроить целое направление, начиная от сбора отходов и заканчивая их переработкой. И такая работа в Приморском крае идет, меры поддержки отрасли помогают это делать быстрее и эффективнее», — подчеркнула заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко.
Всего в России до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков. Их планируют создать в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях.
Все они способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по уменьшению захоронения отходов на 50%.