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Глава РЭО Буцаев заявил о строительстве двух предприятий в экопромпарке Приморья

13 июня 2023, 18:51
Фото: reo.ru
В Надеждинском муниципальном районе Приморского края появится один из экопромышленных парков, объекты которого смогут утилизировать пенополистирол и пенополиэтилен, а также стеклотару. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Как отмечается, потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным работам, основываясь на проектных решениях экопромышленного парка. Об этом пишет vostokmedia.com.

«Потенциальные резиденты экопромышленного парка в Приморском крае — „Экопромпродукт“ и „Эко-Сервис“ — планируют создать на территории парка производственные комплексы по таким направлениям, как утилизация пенополистирола и пенополиэтилена, мощностью до 250 тонн в год, с производством вторичного полистирола и полиэтилена, гранул вторичного полистирола и полиэтилена, плит теплоизоляционных; а также утилизация стеклотары, мощностью до 3000 тонн в год, с производством гранул пеностекла», — добавил Денис Буцаев.

В настоящее время продукция таких заводов — резидентов парка довольно востребована в строительстве, сообщил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

По его словам, вторичный полистирол устойчив к солнечному свету, поэтому его можно применять для изготовления изделий, которые будут эксплуатироваться на открытом воздухе. Вместе с тем устойчивость гранулированного пеностекла к горению позволяет достаточно эффективно его использовать в строительстве в качестве утеплителя. Вторичный полиэтилен обладает высокой температурой плавления, что важно при производстве водопроводных труб, кабельной изоляции, термоусадочных материалов.

«Наша общая задача — выполнение показателей нацпроекта „Экология“, снижение в разы объемов захораниваемого мусора. Но для этого нужно создать не просто соответствующие производства, а выстроить целое направление, начиная от сбора отходов и заканчивая их переработкой. И такая работа в Приморском крае идет, меры поддержки отрасли помогают это делать быстрее и эффективнее», — подчеркнула заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко.

Всего в России до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков. Их планируют создать в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях.

Все они способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по уменьшению захоронения отходов на 50%.

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