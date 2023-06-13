Глава РЭО Буцаев заявил о строительстве двух предприятий в экопромпарке Приморья

«Потенциальные резиденты экопромышленного парка в Приморском крае — „Экопромпродукт“ и „Эко-Сервис“ — планируют создать на территории парка производственные комплексы по таким направлениям, как утилизация пенополистирола и пенополиэтилена, мощностью до 250 тонн в год, с производством вторичного полистирола и полиэтилена, гранул вторичного полистирола и полиэтилена, плит теплоизоляционных; а также утилизация стеклотары, мощностью до 3000 тонн в год, с производством гранул пеностекла», — добавил Денис Буцаев.