Дмитрий Артюхов подвел итоги работы по восстановлению Волновахи за год

Помимо этого, в Волновахе полностью готова школа искусств. В учреждение завезли новые инструменты. Занятия начнутся в ближайшее время. В ДШИ Дмитрий Артюхов встретился с юной школьницей Соней, которая написала губернатору с просьбой помочь с покупкой рояля. Теперь в учреждении их два и оба новые.