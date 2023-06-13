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Дмитрий Артюхов подвел итоги работы по восстановлению Волновахи за год

13 июня 2023, 04:00
Фото: Правительство ЯНАО
Глава ЯНАО посетил восстановленные объекты.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в День России работал в подшефной Волновахе (ДНР). Он осмотрел объекты, которые восстанавливают северяне. На всех площадках работы завершились с опережением сроков на 3-6 месяцев.

В прошлом июне мы увидели огромные разрушения и не меньший скепсис в глазах местных жителей. Сегодня это совсем другая картина и другое настроение, — заявил глава округа в соцсетях.

Строители приступили к восстановлению Волновахского района год назад. Одним из первых объектов, который сдали специалисты, стала школа. Сейчас заканчивается ремонт в здании ПТУ. В большом больничном городке, площадь которого составляет 7,5 тысячи квадратных метров, скоро начнется прием пациентов. Силами Ямала удалось восстановить и оснастить семь корпусов больницы новейшим медицинским оборудованием. По оснащению медучреждение в Волновахе соответствует больницам в крупных столичных городах.

Важнейший вызов для нас — это больница. Больница самая современная, и, прямо скажем, местный коллектив не готов целиком и полностью в ней работать. Это большой вызов для нас — отправлять сюда в том числе медицинских работников, обучать местных, проводить постоянный обмен, потому что здесь нужно эту работу ставить, по сути, заново, — отметил Дмитрий Артюхов.

Также губернатор Ямала осмотрел восстановленные жилые дома. Их сдают по ямальскому стандарту — полностью меблированные и с кухонной техникой. В 2023 году строители должны сдать порядка 120 тысяч квадратных метров жилья. Объекты возводят с опережением сроков.

Помимо этого, в Волновахе полностью готова школа искусств. В учреждение завезли новые инструменты. Занятия начнутся в ближайшее время. В ДШИ Дмитрий Артюхов встретился с юной школьницей Соней, которая написала губернатору с просьбой помочь с покупкой рояля. Теперь в учреждении их два и оба новые.

Для детей в школу закупили скрипки, баяны, аккордеоны, домры, гитары и другие инструменты. Строители полностью модернизировали корпуса музыкального и художественного отделений, оборудовали их специальной мебелью и техникой. Особенностью музыкального отделения стали лавочки с нотами известных произведений. На воротах главного входа музыкальной школы «звучит» ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. В музыкальном и художественном отделениях вновь будут заниматься 180 воспитанников. Школа рассчитана на 250 ребят, — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

В свою очередь, глава администрации Волновахского района Константин Зинченко подчеркнул, что есть слова, а есть — дело.

Мы видим, что слова не расходятся с делом. Сказал губернатор Дмитрий Артюхов, что мы 14-е муниципальное образование Ямала, так мы это на себе ощущаем. Все эти восстановительные работы, как свет, который регион оставляет у нас в районе в надежде на то, что люди будут возвращаться. Люди видят, что возвращается мирная жизнь, что все отстраивается, и я уверен, что это только начало, — резюмировал Константин Зинченко.

С момента заключения соглашения между Ямалом и Волновахским районом прошел год. В прошлом году округ обновил 29 объектов. ЯНАО продолжает работу на десятках объектов, среди которых остается жилье и социальная инфраструктура. Губернатором Ямала Дмитрием Артюховым утверждена программа поддержки Волновахи до 2025 года. Комплексная работа в подшефном Волновахском районе осуществляется при координации Минстроя РФ.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Дмитрий Артюхов
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