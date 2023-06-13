Для российских дорог китайские самосвалы оказались непригодны

Еще одна причина заключается в недостаточно высоком качестве грузовиков китайского производства. Если пройтись детально, то это проблемная электрика, холодная кабина, негерметичность, вследствие которой внутрь попадает влага и начинается гниение. Кроме этого, рассказал эксперт, у них достаточно слабая ходовая часть: от ТО до ТО — 50 тысяч км. Причем проблема заключается в том, что у них из строя выходит ось: если ее заказывать, то под определенным номером может прийти совершенно другой размер.