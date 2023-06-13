Для российских дорог китайские самосвалы оказались непригодны

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
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Updated Сегодня, 10:42
Как сообщает издание inkazan.ru, если раньше доля грузовых автомобилей китайского производства на российском рынке составляла двадцать пять процентов, то сейчас на них приходится две трети общего объема. Участники рынка говорят, что это можно объяснить двумя основными причинами. Во-первых, правительство Китая активно поддерживает экспорт. Во-вторых, с этого года автомобильная промышленность КНР перешла на стандарт «Евро-6». Следовательно, появилась необходимость реализовать технику, стандарт которой ниже на класс. На данный момент в Китае примерно сто пятьдесят тысяч таких транспортных средств.
У такой тенденции есть и неблагоприятные последствия, которые описал руководитель сервисного центра «УралКам» Алексей Попшой. По словам эксперта, нужно четко разграничивать виды грузового транспорта. Например, в большинстве случаев тягачи вписываются в российские стандарты. Попшой рассказал, что к проблемам приводят и частые перегрузки грузовиков, которые оснащены объемными кузовами. В результате это приводит к повреждению дорожного полотна.
Снижение контроля над соблюдением весовых норм привело к тому, что эксплуатанты стали приобретать грузовую технику, которая не подходит для эксплуатации в определенных условиях, в том числе самосвалы используют на строительных площадках, которые находятся в черте города. Результатом является повреждение автомобильных дорог, увеличение расходов на их частый ремонт. Отсюда вытекает еще одно последствие: рост количества аварий, в которых участвует грузовой транспорт, произведенный в Китае.
Попшой отметил, что у китайских самосвалов слабая тормозная система, что часто является причиной дорожно-транспортных происшествий. При перегрузке их тормозной путь увеличивается, грузовик становится более сложным в управлении. В качестве примера приводится ДТП, которое произошло в конце мая текущего года на трассе Ростов — Азов, в нем участвовали два зерновоза китайских марок: водитель большегруза FAW врезался в припаркованный у обочины грузовой автомобиль того же производителя. Чуть ранее произошла серьезная авария на Урале: тягач китайского производства столкнулся с легковой машиной марки Renault Sandero, остановившейся для поворота. В результате находившиеся на заднем сиденье легкового автомобиля два ребенка получили серьезные травмы.
Актуальной является и проблема технического обслуживания. Часто в автосервисах нет специальных запчастей и деталей для некоторых марок авто. А у некоторых марок вообще отсутствует срок гарантийного обслуживания, отметил Попшой. Например, нет гарантии на китайские грузовики в Челябинске. Исключением является тягач Sitrak, который появился недавно и бренд развивает торговую сеть и гарантийность. С другими марками проблема, а с запчастями дефицит. Попшой подчеркнул, что во время пандемии приобрести запчасти было практически невозможно: слишком длительные поставки приводили в простоям техники в течение трех месяцев.
Еще одна причина заключается в недостаточно высоком качестве грузовиков китайского производства. Если пройтись детально, то это проблемная электрика, холодная кабина, негерметичность, вследствие которой внутрь попадает влага и начинается гниение. Кроме этого, рассказал эксперт, у них достаточно слабая ходовая часть: от ТО до ТО — 50 тысяч км. Причем проблема заключается в том, что у них из строя выходит ось: если ее заказывать, то под определенным номером может прийти совершенно другой размер.