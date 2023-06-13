Что тюменцы могут сделать если их укусила змея

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Главврач Аткарской районной больницы Андрей Лобанов рассказал о правилах первой помощи при укусе.
«В случае укуса необходимо вызвать скорую помощь незамедлительно. Но важно предпринять и основные правила оказания первой помощи пострадавшему, пока едет скорая: обеспечить пострадавшему полный покой, исключить движения, так как при движении яд быстрее распространяется по организму», — отметил Андрей Лобанов.
Пациенту нужно дать антигистаминный препарат (кларитин, супрастин, тавегил и др.). Количество яда можно уменьшить в первые 10 минут после укуса. Его можно выдавить или поставить стакан по принципу постановки банок.
Рану лучше продезинфицировать 70% этиловым спиртом.
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