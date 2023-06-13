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Что тюменцы могут сделать если их укусила змея

13 июня 2023, 10:26
Фото: 1MI

Доктор рассказал о действиях при укусе змеи

Из-за тёплой погоды в Тюменской области активизировались змеи. Встречи с этими пресмыкающимися не редкость на территории всего региона.

Главврач Аткарской районной больницы Андрей Лобанов рассказал о правилах первой помощи при укусе.

«В случае укуса необходимо вызвать скорую помощь незамедлительно. Но важно предпринять и основные правила оказания первой помощи пострадавшему, пока едет скорая: обеспечить пострадавшему полный покой, исключить движения, так как при движении яд быстрее распространяется по организму», — отметил Андрей Лобанов.

Пациенту нужно дать антигистаминный препарат (кларитин, супрастин, тавегил и др.). Количество яда можно уменьшить в первые 10 минут после укуса. Его можно выдавить или поставить стакан по принципу постановки банок.

Рану лучше продезинфицировать 70% этиловым спиртом.

Ранее «Наш город» отмечал, что 6 июня На дороге возле ТЦ «Ашан» в Тюмени нашли раздавленную змею.

На дороге возле ТЦ «Ашан» в Тюмени нашли раздавленную змею. Фото
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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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