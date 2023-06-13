Более 2 миллионов мегабайт «раздали» на «Этнофесте-2023» в Тюменской области

При необходимости базовая станция может работать автономно в самых экстремальных условиях, для этого комплекс оснащен спутниковой антенной VSAT, дизельной электростанцией, местами для работы и отдыха персонала. За время эксплуатации уральская «станция на колесах» несла свою вахту на газовых промыслах Крайнего Севера. Также она помогала увеличивать емкость сети на масштабных спортивных мероприятиях, «раздавала» связь на крупных промышленных стройплощадках тюменского региона и второй год подряд приезжает на этнофестиваль под Тюменью.