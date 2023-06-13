Более 2 миллионов мегабайт «раздали» на «Этнофесте-2023» в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В экополис «Фестивальный» в 42 километрах от Тюмени участники и гости приезжали на автомобилях и автобусах, велосипедах, мотоциклах и даже автостопом. А интернет приехал сюда на КамАЗе. Автономная мобильная базовая станция была развернута в поле у деревни Песьянки и в течение 5 дней обеспечивала интернетом и голосовой связью тысячи участников и гостей «Этнофеста».
Мобильный комплекс сотовой связи был изготовлен Омским радиозаводом им. А. С. Попова. Базовую станцию на шасси полноприводного КамАЗа всего за 3 часа можно развернуть любом месте, где нужны интернет и телефония. Она оборудована телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 15 километров.
При необходимости базовая станция может работать автономно в самых экстремальных условиях, для этого комплекс оснащен спутниковой антенной VSAT, дизельной электростанцией, местами для работы и отдыха персонала. За время эксплуатации уральская «станция на колесах» несла свою вахту на газовых промыслах Крайнего Севера. Также она помогала увеличивать емкость сети на масштабных спортивных мероприятиях, «раздавала» связь на крупных промышленных стройплощадках тюменского региона и второй год подряд приезжает на этнофестиваль под Тюменью.
Больше всего любителей этнической музыки, народных танцев и хендмейда приехало из Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Югры, а самые «дальние» гости прибыли из Мурманска и Пскова.
Абонентов сразу из 21 региона России, к примеру, обеспечивала связью и 4G мобильная базовая станция МегаФона. Средняя скорость интернета, которую фиксировали инженеры компании в пиковые часы, составила 46 Мбит/с. А рекорд скорости — 138 Мбит/с. был установлен в 5 утра, когда любители медитаций упражнялись в гармонизации чакр. Рассказывая о последних новостях с фестиваля, абоненты МегаФона проговорили более 320 часов.
Мастер-классы по горловому пению и плетению тибетских мандал, обряд шамана и в выступления мастеров боевых искусств — все яркие моменты праздника участники транслировали в своих социальных сетях и блогах и вместе с позитивными эмоциями прокачали на площадках мероприятия терабайты фото и видео.
Максимальные нагрузки на сеть совпали с временем вечерних выступлений музыкальных хедлайнеров — московской группы «BROKEN DRONEZ», челябинской «Трюген Кам» и легендарной тюменской «Невы».