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Банк ДОМ. РФ выдал льготных ипотек в Тюменской области на 3,3 млрд рублей

13 июня 2023, 13:32
Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
Более 12 000 российских семей в 2023 году улучшили жилищные условия при помощи льготной ипотеки от Банка ДОМ.РФ. Общая сумма выданных кредитов 73 млрд рублей, это в 1,5 раза больше, чем в этот же период прошлого года.

На первом месте, согласно статистике финансово-кредитного учреждения, программа «Семейная ипотека» — 42,2%. На второй строчке рейтинга «Льготная ипотека на новостройки» — 36,4%. Третье место у IT-ипотеки — 18,7%. Займы по программе «Дальневосточная ипотека» брали в 2,7% случаев от общего числа.

«Льготные ипотечные программы продолжают пользоваться спросом, оставаясь драйвером продаж на первичном рынке. Этому способствуют выгодные условия кредитования и широкий выбор продуктов. Отмечу также рост частного домостроения — с начала года кредиты на индивидуальное строительство заняли 20,5% в выдачах с господдержкой против 11,5% в прошлом году», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Кроме этого, Косяков сообщил, что банк даёт дополнительную скидку в полпроцента для тех, кто берёт жилищный кредит на ИЖС.

Чаще всего государственной льготной ипотечной программой в 2023 году пользовались жители столицы — 22,1 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года рост составил 1,8 раза. На втором месте Подмосковье — 8 млрд и рост в 1,9 раза. Третья позиция у Краснодарского края — 6,2 млрд и рост в 2,5 раза.

Кроме этих регионов, в топ-10 вошли Санкт-Петербург — 5,8 млрд, рост в 1,4 раза, Тюменская область — 3,3 млрд рублей, рост в 1,5 раза, Приморский край — 2,4 млрд, рост в 1,2 раза.

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