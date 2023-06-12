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В Тюменской области три школьника сдадут ЕГЭ по китайскому языку

12 июня 2023, 04:59
Фото: 1MI

Тюменские выпускники сдадут самые долгие ЕГЭ

Тюменские школьники на этой неделе будут сдавать самые продолжительные по времени ЕГЭ — по информатикк и иностранному языку.
Сюжет
Тюмень

На экзамены отведено два дня. 13 июня, пройдет письменная часть итоговой аттестации по иностранному языку продолжительностью 3 часа 10 минут. А 16 и 17 июня — устная часть. Экзамен продлится 17 минут. Исключение составит китайский язык, на сдачу устной части которого отведено всего 14 минут.

На выполнение работ по информатике и ИКТ тюменским выпускникам дадут 3 часа 55 минут 19 и 20 июня. Информатика завершит основной период экзаменов.

ЕГЭ по китайскому языку в этом году будут сдавать три человека, английскому, немецкому и французскому — 867 школьников, информатику — более полутора тысяч ребят, пишет Вслух.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что 16 школьников из Тюмени и Тобольска сдали ЕГЭ на 100 баллов. Четверо выпускников набрали максимальный результат по литературе, двенадцать —по химии.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выпускники#ЕГЭ#Экзамены#Тюмень#Дети#Тюменская область
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