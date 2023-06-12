В Тюмени в среду потеплеет до +26

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Во вторник будет ясно, ночью термометры покажут +9…+13, днем +16…+19, ветер будет дуть со скоростью 3-4,5 м/с.
В среду, 14 июня, день пройдет при переменной облачности. Ночью ожидается +13…+18, днем до +24…+26. Аналогичная погода сохранится до конца рабочей недели.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцев предупредили о возможных заморозках в ближайшие три дня. По прогнозам синоптиков, в ночные часы может похолодать до 0…-5.