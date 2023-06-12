В Тюмени в среду потеплеет до +26

В Тюмени ожидается сильный ветер и +16

В Тюмени в праздничный день 12 июня ожидается прохладная и ветреная погода. Максимальная температура воздуха составит +13…+16, скорость ветра до 4,8 метров в секунду с порывами до 11 м/с.

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