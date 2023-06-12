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В Тюмени в среду потеплеет до +26

12 июня 2023, 03:58
Фото: 1MI

В Тюмени ожидается сильный ветер и +16

В Тюмени в праздничный день 12 июня ожидается прохладная и ветреная погода. Максимальная температура воздуха составит +13…+16, скорость ветра до 4,8 метров в секунду с порывами до 11 м/с.
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Тюмень

Во вторник будет ясно, ночью термометры покажут +9…+13, днем +16…+19, ветер будет дуть со скоростью 3-4,5 м/с.

В среду, 14 июня, день пройдет при переменной облачности. Ночью ожидается +13…+18, днем до +24…+26. Аналогичная погода сохранится до конца рабочей недели.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцев предупредили о возможных заморозках в ближайшие три дня. По прогнозам синоптиков, в ночные часы может похолодать до 0…-5.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Погода в Тюмени#Погода#Тюменская область
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