В Тобольске прохожие спасли школьницу, которая чуть не выпала с 5 этажа

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
«Ехал мимо на автомобиле и заметил, что на 5 этаже с карниза балкона свисает девочка лет 10-13. Подъехал и выбежал, чтоб как-то помочь. Женщина с первого дала одеяло. Мы с прохожими растянули его. К счастью, все закончилось благополучно. Соседи смогли затащить обратно в квартиру», — рассказал один из очевидцев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июня из окна квартиры на 10-м этаже выпал 31-летний мужчина. К сожалению, тюменец скончался на месте происшествия.