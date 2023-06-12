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В Тобольске прохожие спасли школьницу, которая чуть не выпала с 5 этажа

12 июня 2023, 04:28
Фото: 1MI

В Тобольске прохожие спасли ребенка, который чуть не выпал с 5 этажа

Трагедия едва не произошла накануне днем в Тобольске. В доме на улице Октябрьской с балкона дома чуть не выпала девочка-подросток. Ребенка, свисающего с карниза балкона на 5 этаже, заметили прохожие.
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Дети
«Ехал мимо на автомобиле и заметил, что на 5 этаже с карниза балкона свисает девочка лет 10-13. Подъехал и выбежал, чтоб как-то помочь. Женщина с первого дала одеяло. Мы с прохожими растянули его. К счастью, все закончилось благополучно. Соседи смогли затащить обратно в квартиру», — рассказал один из очевидцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июня из окна квартиры на 10-м этаже выпал 31-летний мужчина. К сожалению, тюменец скончался на месте происшествия.

#Валентина Бурнашева#Дети#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Человек выпал из окна#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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