В Тобольске прохожие спасли школьницу, которая чуть не выпала с 5 этажа

В Тобольске прохожие спасли ребенка, который чуть не выпал с 5 этажа

Трагедия едва не произошла накануне днем в Тобольске. В доме на улице Октябрьской с балкона дома чуть не выпала девочка-подросток. Ребенка, свисающего с карниза балкона на 5 этаже, заметили прохожие.

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