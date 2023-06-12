В День России хакеры взломали радиостанции Тюмени

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Как передает тг-канал «Осторожно новости», также эфир в День России был прерван в Краснодарском крае и Курске.
«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают. Цель провокаций — запугивание жителей. Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти», — сообщили в оперштабе.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале марта хакеры взломали эфир радиостанции «Радио 7» и распространили сообщение о не соответствующих действительности объявлениях о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. До этого хакерская атака на тюменские радиостанции была зарегистрирована 22 февраля.
* признана экстремистской и запрещена в РФ