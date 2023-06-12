В День России хакеры взломали радиостанции Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в начале марта хакеры взломали эфир радиостанции «Радио 7» и распространили сообщение о не соответствующих действительности объявлениях о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. До этого хакерская атака на тюменские радиостанции была зарегистрирована 22 февраля.