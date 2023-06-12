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В День России хакеры взломали радиостанции Тюмени

12 июня 2023, 15:28
Фото: Википедия

Хакеры 12 июня взломали радиостанции Тюмени

В Тюменской области хакеры взломали радиоэфир и запустили обращение с угрозами в адрес России от имени организации Легион «Свобода России»*, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.
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Тюмень

Как передает тг-канал «Осторожно новости», также эфир в День России был прерван в Краснодарском крае и Курске.

«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают. Цель провокаций — запугивание жителей. Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти», — сообщили в оперштабе.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале марта хакеры взломали эфир радиостанции «Радио 7» и распространили сообщение о не соответствующих действительности объявлениях о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. До этого хакерская атака на тюменские радиостанции была зарегистрирована 22 февраля.

* признана экстремистской и запрещена в РФ

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Хакеры#Радио#Тюмень#Тюменская область#День России
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