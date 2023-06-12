Тюменские хирурги сумели восстановить грудную клетку пациенту после ДТП

«На первом этапе мы провели боковую торакотомию, обеспечив доступ к повреждению. Затем — дренирование плевральной полости и ушивание разрыва диафрагмы. Второй этап состоял в том, что совместно с руководителем Областного травматолого-ортопедического центра Алексеем Фарйоном выполнили стабилизацию грудной клетки с помощью специальной металлической конструкции. При проведении операции было важно точно установить пластины и не повредить внутренние органы сломанными частями костей грудной клетки», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 ОКБ № 2 Денис Патрашков.