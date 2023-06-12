Тюменские хирурги сумели восстановить грудную клетку пациенту после ДТП

Posted 12 июня 13:03
Published 12 июня 13:03
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
В приёмном отделении смежные специалисты диагностировали у мужчины множественные переломы ребер, разрыв диафрагмы и травму головы. Ему требовалась безотлагательная медицинская помощь — повреждение диафрагмы привело к миграции органов брюшной полости в грудную клетку.
«На первом этапе мы провели боковую торакотомию, обеспечив доступ к повреждению. Затем — дренирование плевральной полости и ушивание разрыва диафрагмы. Второй этап состоял в том, что совместно с руководителем Областного травматолого-ортопедического центра Алексеем Фарйоном выполнили стабилизацию грудной клетки с помощью специальной металлической конструкции. При проведении операции было важно точно установить пластины и не повредить внутренние органы сломанными частями костей грудной клетки», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 ОКБ № 2 Денис Патрашков.
Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады, врачам удалось успешно выполнить все этапы операции. В стационаре мужчина прошел консервативное лечение, после чего его выписали в удовлетворительном состоянии. Пациенту была рекомендована реабилитация в домашних условиях и наблюдение амбулаторно у хирурга.
Профессионализм, слаженная работа и постоянная готовность всех сотрудников ОБ № 2 к оказанию помощи в экстренных случаях — все эти качества ежегодно восстанавливают здоровье и спасают жизни тысячам пациентов из Тюмени, Тюменской области и других регионов.