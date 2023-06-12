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Posted 12 июня 13:03

Published 12 июня 13:03

Modified Сегодня, 01:27

Updated Сегодня, 01:27

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Тюменские хирурги сумели восстановить грудную клетку пациенту после ДТП

12 июня 2023, 13:03
Фото: 1MI
Хирурги Тюменской областной клинической больницы №2 провели сложнейшую операцию по восстановлению грудной клетки пострадавшему в ДТП жителю села Казанское. Уже скоро 37-летний мужчина может вернуться к полноценной жизни, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

В приёмном отделении смежные специалисты диагностировали у мужчины множественные переломы ребер, разрыв диафрагмы и травму головы. Ему требовалась безотлагательная медицинская помощь — повреждение диафрагмы привело к миграции органов брюшной полости в грудную клетку.

«На первом этапе мы провели боковую торакотомию, обеспечив доступ к повреждению. Затем — дренирование плевральной полости и ушивание разрыва диафрагмы. Второй этап состоял в том, что совместно с руководителем Областного травматолого-ортопедического центра Алексеем Фарйоном выполнили стабилизацию грудной клетки с помощью специальной металлической конструкции. При проведении операции было важно точно установить пластины и не повредить внутренние органы сломанными частями костей грудной клетки», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 ОКБ № 2 Денис Патрашков.

Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады, врачам удалось успешно выполнить все этапы операции. В стационаре мужчина прошел консервативное лечение, после чего его выписали в удовлетворительном состоянии. Пациенту была рекомендована реабилитация в домашних условиях и наблюдение амбулаторно у хирурга.

Профессионализм, слаженная работа и постоянная готовность всех сотрудников ОБ № 2 к оказанию помощи в экстренных случаях — все эти качества ежегодно восстанавливают здоровье и спасают жизни тысячам пациентов из Тюмени, Тюменской области и других регионов.

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