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Тюмень достигла исторического максимума по количеству новостроек на рынке

12 июня 2023, 07:50
Фото: 1MI

Тюмень достигла исторического максимума по количеству новостроек

Число новостроек, выставленных на продажу в Тюмени, превысило уровень сделок в 2,5 раза. В апреле 2023 года число новых лотов достигло 4 тысяч 528.
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Тюмень

По словам экспертов, достигнут исторический максимум в количестве предложений на рынке новостроек.

По прогнозам, рынок недвижимости в ближайшие годы продолжит расти. В настоящее время он перешел к стабилизации стоимости жилья. В мае 2023 года средняя стоимость квадратного метра на экспозиции составила 111 740 рублей, ценовой прирост достиг 1%.

Одновременно с этим отмечается тенденция снижения средней площади экспозиции на первичном рынке жилья. Если в декабре 2020 года она составляла 62 квадратных метра, то в мае 2023 года — 52 «квадрата», пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стало невыгодно инвестировать денежные средства в квартиры. Срок окупаемости сегодня составляет более 18 лет.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Цены на жилье#Квартиры#Тюмень#Тюменская область
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