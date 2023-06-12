Тюмень достигла исторического максимума по количеству новостроек на рынке

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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По словам экспертов, достигнут исторический максимум в количестве предложений на рынке новостроек.
По прогнозам, рынок недвижимости в ближайшие годы продолжит расти. В настоящее время он перешел к стабилизации стоимости жилья. В мае 2023 года средняя стоимость квадратного метра на экспозиции составила 111 740 рублей, ценовой прирост достиг 1%.
Одновременно с этим отмечается тенденция снижения средней площади экспозиции на первичном рынке жилья. Если в декабре 2020 года она составляла 62 квадратных метра, то в мае 2023 года — 52 «квадрата», пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стало невыгодно инвестировать денежные средства в квартиры. Срок окупаемости сегодня составляет более 18 лет.