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Телефонные аферисты украли у тюменского пенсионера 16 миллионов рублей

12 июня 2023, 11:17
Фото: 1MI

Мошенники похитили 16 миллионов накоплений у пенсионера из Тобольска

Телефонные мошенники украли у тобольского пенсионера 16 миллионов рублей. Причем, 500 тысяч пожилому тоболяку пришлось взять в кредит.
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Тюмень

Аферисты действовали по традиционной схеме — представились сотрудниками банка и сообщили, что поскольку неизвестные пытаются похитить его сбережения, их необходимо перевести на «защищенный» счет. Доверчивый тоболяк совершил порядка 90 переводов.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В МВД рекомендуют все операции, связанные с реальными денежными средствами проводить в отделении банка, либо через официальные приложения, которые установлены с официального сайта организации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени директору филиала АО «Россети Тюмень» — Тюменские электрические сети предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 24,5 миллионов рублей.

#Кража#Общество#Новости тюмени#Мошенники#Мошенничество#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Валентина Бурнашева
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