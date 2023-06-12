Телефонные аферисты украли у тюменского пенсионера 16 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Аферисты действовали по традиционной схеме — представились сотрудниками банка и сообщили, что поскольку неизвестные пытаются похитить его сбережения, их необходимо перевести на «защищенный» счет. Доверчивый тоболяк совершил порядка 90 переводов.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В МВД рекомендуют все операции, связанные с реальными денежными средствами проводить в отделении банка, либо через официальные приложения, которые установлены с официального сайта организации.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени директору филиала АО «Россети Тюмень» — Тюменские электрические сети предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 24,5 миллионов рублей.