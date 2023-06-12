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Published Сегодня, 15:04

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Updated Сегодня, 15:26

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Пропал человек: молодого тюменца ищут уже неделю

12 июня 2023, 15:04
Фото: 1MI

Тюменца Петра Асламова разыскивают в городе с 5 июня

Пётр Асламов ушёл из дома по улице Новосёлов 5 июня 2023 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Среди примет в ориентрировке указано, что молодому человеку 31 год, у него рыжие волосы, карие глаза, отсутствует передний зуб.

В чем был одет тюменец в день исчезновения, информации нет.

Всех, кому станет что-либо известно о Петре Петровиче, просят оюращаться по слудующим номерам: 02/102 — полиция, 29-11-20 — ОП №7 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 — волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень».

Ранее «Наш город» писал, что четырехлетнего мальчика, заблудившегося в лесу, удалось найти только через несколько часов.

Фото: ПО «Белая Сова — Тюмень».
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