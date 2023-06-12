Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Среди примет в ориентрировке указано, что молодому человеку 31 год, у него рыжие волосы, карие глаза, отсутствует передний зуб.
В чем был одет тюменец в день исчезновения, информации нет.
Всех, кому станет что-либо известно о Петре Петровиче, просят оюращаться по слудующим номерам: 02/102 — полиция, 29-11-20 — ОП №7 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 — волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень».
Ранее «Наш город» писал, что четырехлетнего мальчика, заблудившегося в лесу, удалось найти только через несколько часов.