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Под Тюменью из-за ГАЗели произошел ландшафтный пожар

12 июня 2023, 09:49
Фото: Противопожарная служба ТО

В Тюменской области из-за ГАЗели произошел ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар произошел накануне в Тюменском районе по вине водителя ГАЗели, жителя деревни Чаплык.
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Тюмень

Селянин, вопреки действующему запрету на посещение лесов, отправился кататься. В итоге по пути застрял в траве. В результате перегрева выхлопной трубы, автомобиль загорелся. Огонь перекинулся на траву и произошел ландшафтный пожар.

Автомобиль выгорел полностью, водитель, к счастью, не пострадал, сообщили в противопожарной службе Тюменской области.

На данный момент в регионе действуют 5 ландшафтных пожаров, в том числе 4 локализованных. За минувшие сутки было ликвидирован семь природных пожаров. Действующих лесных пожаров на территории региона нет.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим и режим повышенной готовности. Запрещено посещение лесов и разведение открытого огня, в том числе в мангалах.

#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Пожар#Сгорел автомобиль#Тюмень#Тюменская область
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