Под Тюменью из-за ГАЗели произошел ландшафтный пожар

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Селянин, вопреки действующему запрету на посещение лесов, отправился кататься. В итоге по пути застрял в траве. В результате перегрева выхлопной трубы, автомобиль загорелся. Огонь перекинулся на траву и произошел ландшафтный пожар.
Автомобиль выгорел полностью, водитель, к счастью, не пострадал, сообщили в противопожарной службе Тюменской области.
На данный момент в регионе действуют 5 ландшафтных пожаров, в том числе 4 локализованных. За минувшие сутки было ликвидирован семь природных пожаров. Действующих лесных пожаров на территории региона нет.
В Тюменской области действует особый противопожарный режим и режим повышенной готовности. Запрещено посещение лесов и разведение открытого огня, в том числе в мангалах.