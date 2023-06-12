На тюменской трассе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

В результате аварии травмы получили водитель легковушки и пассажиры рейсового автобуса — женщина 1954 года рождения и девочка 2009 года рождения, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Омской области. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.