На тюменской трассе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:03
Днем 11 июня на 602-м километре автодороги столкнулись Lada Largus и рейсовый автобус. По предварительным данным, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию.
В результате аварии травмы получили водитель легковушки и пассажиры рейсового автобуса — женщина 1954 года рождения и девочка 2009 года рождения, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Омской области. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в связи с проведением велофестиваля и мероприятий, посвященных празднованию Дня России, будет перекрыто движение по нескольким участкам улиц в центре города.