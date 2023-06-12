nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Изображение материала

На тюменской трассе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

12 июня 2023, 06:59
Фото: Управление МВД России по Омской области

Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Тюмень — Омск

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне на федеральной трассе Тюмень — Омск.
Сюжет
ДТП

Днем 11 июня на 602-м километре автодороги столкнулись Lada Largus и рейсовый автобус. По предварительным данным, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию.

В результате аварии травмы получили водитель легковушки и пассажиры рейсового автобуса — женщина 1954 года рождения и девочка 2009 года рождения, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Омской области. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в связи с проведением велофестиваля и мероприятий, посвященных празднованию Дня России, будет перекрыто движение по нескольким участкам улиц в центре города.

Читайте также:
В Тюмени на два дня перекроют улицу в центре городаГубернатор Моор выступил с обращением к тюменцам. Видео
#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Безопасность на дорогах#Дети#Жертвы ДТП#Тюменская область#Тюмень - Омск
Подпишитесь
Гроб за 200 тысяч, оркестр и гример — сколько на самом деле стоят похороны в Тюмени
Сегодня, 03:51
Патриарх Кирилл провел Крестный ход в Тюмени. Видео
Вчера, 05:39
Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах
9 июня 06:47
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
В Тюмени на два дня перекроют улицу в центре города
Вчера, 04:30
«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес
9 июня 08:46