Казахи предсказали исход выборов в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Гадание они проводили на бараньей лопатке. Предварительно ее обожгли на огне, а затем по характеру трещин сделали предсказания. Представители казахского подворья сообщили, что впереди у губернатора важные дела, испытания и большая удача.
«Есть испытание впереди. И из него вы выйдете с победой и честью», — сообщили Александру Моору предсказатели.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 10 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области. В настоящее время на пост главы региона предендуют действующий губернатор Александр Моор, депутаты облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, глава тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин и депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников от партии ЛДПР.