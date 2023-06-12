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Казахи предсказали исход выборов в Тюменской области

12 июня 2023, 10:14
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Казахи нагадали тюменскому губернатору Моору разные испытания и большую удачу

Казахи предсказали будущее губернатору Тюменской области Александру Моору на фестивале «Мост дружбы».
Сюжет
Тюмень

Гадание они проводили на бараньей лопатке. Предварительно ее обожгли на огне, а затем по характеру трещин сделали предсказания. Представители казахского подворья сообщили, что впереди у губернатора важные дела, испытания и большая удача.

«Есть испытание впереди. И из него вы выйдете с победой и честью», — сообщили Александру Моору предсказатели.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 10 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области. В настоящее время на пост главы региона предендуют действующий губернатор Александр Моор, депутаты облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, глава тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин и депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников от партии ЛДПР.

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