Губернатор Моор продемонстрировал умение владения шашкой. Видео

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Гости праздника могут узнать о лучших традициях народного гостеприимства на 24 национальных подворьях.
Участие в праздничных мероприятиях прнимает губернатор Тюменской области Александр Моор. В казачьем подворье главе региона предложили поучаствовать в этническом виде состязаний и продемонстрировать умение владения шашкой. С испытанием губернатор Моор справился достойно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня пройдет масса мероприятий, посвященных Дню России — от фестивалей и флешмобов до велогонок и костюмированных конкурсов.