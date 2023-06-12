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Губернатор Моор продемонстрировал умение владения шашкой. Видео

12 июня 2023, 08:14
Фото: тг-канал Александр Моор

Тюменский губернатор Моор продемонстрировал умение владения шашкой

В Тюмени на площади 400-летия города стартовал областной фестиваль «Мост дружбы». В эти минуты на площадке идет концертная программа «Мы вместе», посвященная Дню России.
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Тюмень

Гости праздника могут узнать о лучших традициях народного гостеприимства на 24 национальных подворьях.

Участие в праздничных мероприятиях прнимает губернатор Тюменской области Александр Моор. В казачьем подворье главе региона предложили поучаствовать в этническом виде состязаний и продемонстрировать умение владения шашкой. С испытанием губернатор Моор справился достойно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня пройдет масса мероприятий, посвященных Дню России — от фестивалей и флешмобов до велогонок и костюмированных конкурсов.

#Видео#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#День России#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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