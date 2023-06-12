Гроб за 200 тысяч, оркестр и гример — сколько на самом деле стоят похороны в Тюмени

Что касается бальзамирования, эту процедуру делают в морге для длительного сохранения тела. Ее стоимость варьируется от 2 до 4 тысяч рублей. Обычно ее заказывают для перевозки тела в другой город. После такой процедуры тело может продержаться в хорошем состоянии до семи суток. Специальные растворы, которые вводятся в тело умершего для фиксации и нейтрализации запахов, отлично этому способствуют.