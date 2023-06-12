Гроб за 200 тысяч, оркестр и гример — сколько на самом деле стоят похороны в Тюмени

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
Представители тюменских похоронных бюро: стоимость похорон зависит от удаленности кладбища, свойства почвы и сезона. Зимой необходимо убрать снег, отогреть верхний слой земли, а это дополнительная работа, которая увеличивает цену.
Похороны — это печальный, но неминуемый процесс, с которым сталкивается каждый человек. Только в нашем городе больше десятка похоронных бюро, занимающиеся организацией ритуала похорон. И как правило, большинство бюро предоставляют одни и те же виды услуг. Занимаются подготовкой документов, транспортировкой тела от морга до кладбища, копкой могилы и прочими необходимыми аспектами процесса захоронения.
Сейчас в Тюмени 16 христианских и 4 мусульманских кладбищ. Однако не все жители города предпочитают классический вид захоронения. Часть горожан выбирает кремацию, несмотря на то, что в Тюмени пока еще нет своего крематория.
Но, как стало известно ранее, в городе планируется строительство крематория. Объект будет возведен на территории Червишевского кладбища, а его открытие запланировано на конец будущего года.
Услугами крематория тюменцы могут воспользоваться уже сейчас. Дело в том, что отправить тело умершего родственника горожане могут в ближайший крематорий, находящийся в Екатеринбурге.
По словам представителя похоронного бюро, услуга кремации стоит от 16 тысяч рублей. К этой цифре добавляется стоимость транспортировки тела, которую организует компания. Как правило, стоимость зависит от веса и величины гроба и составляет порядка 14-16 тысяч рублей.
— В стоимость входит стандартная мраморная урна с гравировкой. Транспортировка включает в себя доставку тела в крематорий, передачу, ожидание (как правило 5-6 часов) и доставку урны в Тюмень в тот же день. Далее уже родственники сами решают, что делать. Чаще всего, проводится процесс захоронения урны, аналогичный захоронению тела в гробу, — рассказали в похоронном бюро «АнгелРитуал».
Этапы прощания с усопшим в обоих случаях захоронения тоже схожи. Если родственники выбрали кремацию, морг подготавливает тело к выдаче. Родные и близкие прощаются с усопшим в Зале прощания, после чего похоронное бюро отправляет тело на кремацию.
В случае стандартного захоронения, бюро тоже поможет урегулировать все аспекты. На первоначальном этапе при обнаружении тела, родственнику необходимо позвонить в полицию и вызвать на дом участкового врача. Специалисты констатируют смерть и задокументируют протокол осмотра тела.
А уже после можно обратиться в бюро за помощью. Сотрудники подготовят все необходимые документы и решат вопросы с организацией похорон. В Тюмени минимальная стоимость похорон «под ключ» составляет около 23 тысяч рублей.
За эту сумма можно получить следующие услуги:
— гроб обитый бархатом с постелью;
— подушка с покрывалом в гроб;
— крест из сосны;
— табличка на крест;
— венок с траурной лентой;
— круглосуточная связь с агентом;
— сопровождение похорон агентом;
— получение справки в морге, свидетельства о смерти в ЗАГСе;
— доставка атрибутики в морг;
— катафалк от морга до кладбища Червишево;
— копка могилы;
— захоронение, установка креста, монтаж таблички на крест.
Конечно, эта минимальная сумма, которую предстоит заплатить тюменцам за пакет «все включено». Максимальная стоимость может достигать бесконечности. На окончательную стоимость влияет удаленность кладбища от центра, свойства почвы, время года и прочие обстоятельства. Так, копка могилы на Червишевском кладбище стоит от 6 тысяч рублей.
— Дорогие похороны — это в первую очередь премиальная атрибутика. Конечно, элитный гроб из натуральных пород дерева, чаще всего это «американец» двухкрышечный. Крест из липы, покрывало с ручной вышивкой, большие венки из дорогих цветов — все это будет стоить дорого, — рассказали в бюро.
К ценнику можно прибавить посмертный макияж, оформление зала прощания, памятное видео на прощании, сопровождение прощания церемониймейстером, палатка со стульями на кладбище, оформление могилы тканью и территории вокруг могилы искусственной травой, ритуальный лифт (сингуматор). Также можно нанять на похороны специальную караульную бригаду, которая будет сопровождать церемонию похорон и в случае непредвиденных моментов решит их.
Военнослужащие часто заказывают на похороны оркестр. Стоимость таких похорон начинается уже от 150 тысяч рублей.
Но и это еще не все, как оказалось, один из самых дорогих гробов, который могут позволить себе тюменцы, стоит 200 тысяч рублей. Однако такая сумма тоже не предел. Так, некоторые фирмы на своих сайтах выставляют гробы стоимостью 210-250 тысяч рублей.
Гробы из среднего сегмента отличают оформление, материалы, качество. Но если рассматривать премиальный сегмент, то это модели современного дизайна, эксклюзивные гробы ручной работы, импортные поставки европейского стандарта и качества. Цена таких изделий высока. Рынок ритуальной атрибутики, так же, как любой другой, представляет широкий ассортимент товаров «на любой вкус».
Если мы говорим о дорогих похоронах, то как правило, половина стоимости все-таки уйдет на покупку гроба. Такая церемония будет стоить больше 200 тысяч рублей.
Примечательно и то, что у похоронного бюро не обязательно заказывать весь пакет услуг. Многие горожане прибегают к помощи специалистов за конкретными действиями. Так, например, можно заказать транспортировку тела в другой город, эксгумацию, бальзамирование или определенный перечень услуг.
— Бывает, что люди принципиально сами хотят организовать сбор документов. Или к примеру, бабушка готовилась к своим похоронам, сама покупала заранее атрибутику, соответственно, родственники покупают только то, чего недостаёт, и оплачивают необходимые услуги, — уточнили в похоронном бюро.
Что касается бальзамирования, эту процедуру делают в морге для длительного сохранения тела. Ее стоимость варьируется от 2 до 4 тысяч рублей. Обычно ее заказывают для перевозки тела в другой город. После такой процедуры тело может продержаться в хорошем состоянии до семи суток. Специальные растворы, которые вводятся в тело умершего для фиксации и нейтрализации запахов, отлично этому способствуют.
А вот эксгумация — довольно непростой процесс. Для его реализации нужно подключить следственный комитет.
— Она делается согласно постановлению СК, на основании заявления родственника. Либо по постановлению органов правопорядка для повторного анатомирования, если причина смерти, по мнению следователя, была установлена не точно, — уточнили в похоронной компании «Акрополь».
В таком случае, если к работе подключаются работники правопорядка, то эксгумация будет бесплатной. Однако в случае, если родственники сами захотели провести эту процедуру, им придется заплатить за новый гроб, перевозку тела. Как правило, родные усопшего проводят эксгумацию, чтобы перевезти тело на новое кладбище, в другой город или страну.