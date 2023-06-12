Автоинспекция готовит для тюменцев зрелищный сюрприз

Вертолет ЮТэйр Ми-8МТВ осуществит сброс парашютистов, совершит демонстрационный полет над стадионом, а также пройдут показательные выступления по эвакуации раненого человека с футбольного поля. Лучшие представители тюменского парашютного спорта уже готовятся к показательным выступлениям, они приземлятся на поле стадиона «Геолог».