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Posted 12 июня 12:38

Published 12 июня 12:38

Modified Сегодня, 01:42

Updated Сегодня, 01:42

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Автоинспекция готовит для тюменцев зрелищный сюрприз

12 июня 2023, 12:38
Фото: 1MI
Ко Дню образования службы Госавтоинспекции МВД России региональное управление ГИБДД готовит для жителей и гостей Тюмени праздничное мероприятие. О программе акции по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД рассказали в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие пройдет на стадионе «Геолог» 24 июня — в День молодежи. Организаторами вместе с Управлением ГИБДД по Тюменской области выступают футбольный клуб «Тюмень», Общество «Динамо» и департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

В этот день на стадионе пройдет товарищеский футбольный матч с участием известных людей областной столицы, а также руководителей силовых ведомств региона.

Вертолет ЮТэйр Ми-8МТВ осуществит сброс парашютистов, совершит демонстрационный полет над стадионом, а также пройдут показательные выступления по эвакуации раненого человека с футбольного поля. Лучшие представители тюменского парашютного спорта уже готовятся к показательным выступлениям, они приземлятся на поле стадиона «Геолог».

Для тюменцев будут организованы выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, различные мастер-классы и конкурсы. А еще на стадионе пройдет розыгрыш подарков, предоставленных партнерами мероприятия, сувениров с логотипом дорожной безопасности, детей угостят мороженым и прохладительными напитками.

24 июня, на стадионе «Геолог», начало в 16 часов. Выставки и мастер-классы начнут работу с 14 часов.

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