Автоинспекция готовит для тюменцев зрелищный сюрприз

Posted 12 июня 12:38
Published 12 июня 12:38
Modified Сегодня, 01:42
Updated Сегодня, 01:42
Мероприятие пройдет на стадионе «Геолог» 24 июня — в День молодежи. Организаторами вместе с Управлением ГИБДД по Тюменской области выступают футбольный клуб «Тюмень», Общество «Динамо» и департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
В этот день на стадионе пройдет товарищеский футбольный матч с участием известных людей областной столицы, а также руководителей силовых ведомств региона.
Вертолет ЮТэйр Ми-8МТВ осуществит сброс парашютистов, совершит демонстрационный полет над стадионом, а также пройдут показательные выступления по эвакуации раненого человека с футбольного поля. Лучшие представители тюменского парашютного спорта уже готовятся к показательным выступлениям, они приземлятся на поле стадиона «Геолог».
Для тюменцев будут организованы выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, различные мастер-классы и конкурсы. А еще на стадионе пройдет розыгрыш подарков, предоставленных партнерами мероприятия, сувениров с логотипом дорожной безопасности, детей угостят мороженым и прохладительными напитками.
24 июня, на стадионе «Геолог», начало в 16 часов. Выставки и мастер-классы начнут работу с 14 часов.