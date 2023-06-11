В Тюменской области в сфере легкой промышленности работают 120 организаций и 600 ИП

«Все они имеют своих потребителей, адаптируются к конкурентной среде, запросам рынка и вызовам времени. Это показал и период пандемии, когда представители отрасли оперативно переориентировали мощности на производство необходимых спецкостюмов и масок, а позже предприятия легкой промышленности региона активно отозвались на производственные вызовы, связанные с оснащением наших защитников, участвующих в специальной военной операции, наладив выпуск необходимых вещей, спецодежды и текстильных изделий», — говорится в поздравлении. Губернатор отметил, что, несмотря на все трудности, по данным первого квартала фиксируется рост объема производства в этой сфере.