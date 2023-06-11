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Posted 11 июня 12:33

Published 11 июня 12:33

Modified Сегодня, 00:58

Updated Сегодня, 00:58

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В Тюменской области в сфере легкой промышленности работают 120 организаций и 600 ИП

11 июня 2023, 12:33
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников предприятий текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что сейчас в этой отрасли работают более 120 организаций и свыше 600 индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

«Все они имеют своих потребителей, адаптируются к конкурентной среде, запросам рынка и вызовам времени. Это показал и период пандемии, когда представители отрасли оперативно переориентировали мощности на производство необходимых спецкостюмов и масок, а позже предприятия легкой промышленности региона активно отозвались на производственные вызовы, связанные с оснащением наших защитников, участвующих в специальной военной операции, наладив выпуск необходимых вещей, спецодежды и текстильных изделий», — говорится в поздравлении. Губернатор отметил, что, несмотря на все трудности, по данным первого квартала фиксируется рост объема производства в этой сфере.

Александр Моор поблагодарил специалистов отрасли за труд, творчество и верность выбранному делу и пожелал здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо Тюменской области и России.

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