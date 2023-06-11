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В Тюмени за звание «Персона года 2022» поборются семь бизнесменов

11 июня 2023, 09:46
Фото: 1MI

В Тюмени за звание «Персона года 2022» поборются семь предпринимателей

Тюменские предприниматели в июне поборются за победу в номинации «Персону года» премии Tyumen Business Awards.

В числе кандидатов семь человек: Иван Михайлов, генеральный директор холдинговой компании «Дина», Ян Арбитайло, директор сети частных медицинских клиник в Тюмени «Доктор Арбитайло», глава компании-застройщика «ЭНКО», Анатолий Картухин, руководитель компании «ТАЛК лизинг», занявшей по итогам шести месяцев 2022 года 36 место среди всех лизинговых компаний страны, Александр Андросов, основатель производственной типографии «Клякса», Наталья Девяткова, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) и генеральный директор ГК «Денова», Оксана Белевцова, глава риелторского агентства «Сова».

Церемония вручения бизнес-премии «Итоги года — 2022» состоится в Тюмени 23 июня, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Тюменской области награду РПЦ — Орден Святого благоверного князя Даниила Московского.

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#Общество#Новости тюмени#Премия#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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