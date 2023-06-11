В Тюмени за звание «Персона года 2022» поборются семь бизнесменов

В числе кандидатов семь человек: Иван Михайлов, генеральный директор холдинговой компании «Дина», Ян Арбитайло, директор сети частных медицинских клиник в Тюмени «Доктор Арбитайло», глава компании-застройщика «ЭНКО», Анатолий Картухин, руководитель компании «ТАЛК лизинг», занявшей по итогам шести месяцев 2022 года 36 место среди всех лизинговых компаний страны, Александр Андросов, основатель производственной типографии «Клякса», Наталья Девяткова, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) и генеральный директор ГК «Денова», Оксана Белевцова, глава риелторского агентства «Сова».