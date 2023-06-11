Сотни тюменцев собрались у Благовещенского собора. Православные ждут патриарха

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В настоящее время сотни православных тюменцев собрались около собора. Трансляция богослужения будет вестись на большом экране, установленном на храме.
Также верующие могут посмотреть богослужение в прямом эфире телеканалов «Спас», «Союз», «Тюменское время», «Тобольское время», в эфире «Вера». Начало в 10:00.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Великое освящение храма Вознесения Господня.