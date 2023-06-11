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Сотни тюменцев собрались у Благовещенского собора. Православные ждут патриарха

11 июня 2023, 04:47
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Патриарх Кирилл освятит Благовещенский собор в Тюмени

В Тюмени через несколько минут начнется церемония освящения Благовещенского собора в Тюмени Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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Тюмень
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В настоящее время сотни православных тюменцев собрались около собора. Трансляция богослужения будет вестись на большом экране, установленном на храме.

Также верующие могут посмотреть богослужение в прямом эфире телеканалов «Спас», «Союз», «Тюменское время», «Тобольское время», в эфире «Вера». Начало в 10:00.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Великое освящение храма Вознесения Господня.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Церковь#Храм#Тюмень#Тюменская область
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