В Тюмени сегодня состоится бесплатный концерт группы IOWA

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Гостями фестиваля станут группы IOWA и «Пицца», дуэт RASA и исполнитель Goartur. Праздник начнется в 18:00. Вход бесплатный.
12 июня в 10:00 на площади перед Историческим парком Россия — Моя история» концертная программа. Здесь пройдет фотовыставка «Россия — моя история» (совместный проект с Российским географическим обществом).
В 10:00 будет дан старт велофестивалю на площади у здания правительства Тюменской области.
В 12:00 на площади 400-летия Тюмени стартует XXVIII областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы».
В 17:00 праздник продолжится на открытии II областного фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ» и флешмоб гармонистов «Гармони Тюмени играют».
В 18:00 в рамках открытия II областного фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ» виртуозный музыкант, лауреат международных премий Павел Уханов и группа «GармоньDrive» исполнят любимые народные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, частично будут перекрыты улицы в центре города.