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В Тюмени сегодня состоится бесплатный концерт группы IOWA

11 июня 2023, 06:22
Фото: IOWA

В Тюмени пройдет бесплатный концерт группы IOWA

Музыкальный фестиваль, посвященный Дню России, состоится сегодня вечером в Тюмени на площади 400-летия города.
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Тюмень

Гостями фестиваля станут группы IOWA и «Пицца», дуэт RASA и исполнитель Goartur. Праздник начнется в 18:00. Вход бесплатный.

12 июня в 10:00 на площади перед Историческим парком Россия — Моя история» концертная программа. Здесь пройдет фотовыставка «Россия — моя история» (совместный проект с Российским географическим обществом).

В 10:00 будет дан старт велофестивалю на площади у здания правительства Тюменской области.

В 12:00 на площади 400-летия Тюмени стартует XXVIII областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы».

В 17:00 праздник продолжится на открытии II областного фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ» и флешмоб гармонистов «Гармони Тюмени играют».

В 18:00 в рамках открытия II областного фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ» виртуозный музыкант, лауреат международных премий Павел Уханов и группа «GармоньDrive» исполнят любимые народные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, частично будут перекрыты улицы в центре города.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Концерты#Праздники#Тюменская область
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