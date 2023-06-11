В Тюмени подростки «обчистили» отдел с сосисками и колбасой в гипермаркете. Видео

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Проделки юных воришек попали на запись камеры видеонаблюдения, установленной в супермаркете. Поймали или нет хулиганов — неизвестно.
В комментариях под опубликованным в социальных сетях видеороликом тюменцы предположили, что раз дети украли не сладости, а мясную продукцию, значит, они голодные.
«Может дома нечего есть. Голодные дети», — отметили тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени директор филиала страховой компании обманным путем отобрал у горожан 11 автомобилей и продал их. Его отправили на 5 лет в тюрьму.