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В Тюмени подростки «обчистили» отдел с сосисками и колбасой в гипермаркете. Видео

11 июня 2023, 10:49
Фото: 1MI

В Тюмени подростки «обчистили» мясной отдел в гипермаркете

В Тюмени подростки «обчистили» мясной холодильник одного из городских гипермаркетов известной сети. Дети украли из магазина несколько упаковок сосисок и колбасы.
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Тюмень

Проделки юных воришек попали на запись камеры видеонаблюдения, установленной в супермаркете. Поймали или нет хулиганов — неизвестно.

В комментариях под опубликованным в социальных сетях видеороликом тюменцы предположили, что раз дети украли не сладости, а мясную продукцию, значит, они голодные.

«Может дома нечего есть. Голодные дети», — отметили тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени директор филиала страховой компании обманным путем отобрал у горожан 11 автомобилей и продал их. Его отправили на 5 лет в тюрьму.

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