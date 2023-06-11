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В Тюмени не хватает швей и раскройщиков одежды

11 июня 2023, 12:18
Фото: 1MI

Число вакансий в сфере легкой промышленности выросло в Тюмени в 1,5 раза

В Тюмени растет число вакансий в отрасли производства одежды. За год число предложений в данной сфере увеличилось на 22%, по сравнению с зимой этого года — в полтора раза.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков «Авито. Работа», наибольший прирост вакансий весной 2023 зафиксирован для швей — на 54% и раскройщиков — на 43%.

По мнению экспертов, данная тенденция обусловлена выходом на рынок большого количества российских брендов.

«Рынок легкой промышленности Тюмени насчитывает более 250 предприятий. Предприниматели наиболее активно запускают бренды. Повышение соискательской активности в отрасли также говорит о стремительном развитии отечественных производственных мощностей в сегменте легкой промышленности», — пояснил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Добавим, в Тюменской области объем производства одежды за первые три месяца 2023 года составил 124,9% к соответствующему периоду прошлого года. Текстильных изделий — 117,5%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в каждой седьмой квартире нет водопровода, а в каждой пятой — канализации. Процент жилой площади, оборудованной центральным отоплением — 88,2%.

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