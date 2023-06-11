В Тюмени не хватает швей и раскройщиков одежды

Число вакансий в сфере легкой промышленности выросло в Тюмени в 1,5 раза

В Тюмени растет число вакансий в отрасли производства одежды. За год число предложений в данной сфере увеличилось на 22%, по сравнению с зимой этого года — в полтора раза.

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