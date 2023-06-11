В Тюмени не хватает швей и раскройщиков одежды

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По данным аналитиков «Авито. Работа», наибольший прирост вакансий весной 2023 зафиксирован для швей — на 54% и раскройщиков — на 43%.
По мнению экспертов, данная тенденция обусловлена выходом на рынок большого количества российских брендов.
«Рынок легкой промышленности Тюмени насчитывает более 250 предприятий. Предприниматели наиболее активно запускают бренды. Повышение соискательской активности в отрасли также говорит о стремительном развитии отечественных производственных мощностей в сегменте легкой промышленности», — пояснил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
Добавим, в Тюменской области объем производства одежды за первые три месяца 2023 года составил 124,9% к соответствующему периоду прошлого года. Текстильных изделий — 117,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в каждой седьмой квартире нет водопровода, а в каждой пятой — канализации. Процент жилой площади, оборудованной центральным отоплением — 88,2%.