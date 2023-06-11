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В Тюмени на два дня перекроют улицу в центре города

11 июня 2023, 04:30
Фото: администрация Тюмени

В Тюмени на два дня перекроют участок улицы Механической

В Тюмени сегодня перекроют часть улиц в центре города в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

С утра 11 июня до 21:00 12 июня будет закрыт для проезда транспортных средств участок улицы Механической от дома № 27 до перекрестка с улицей Максима Горького.

12 июня в Тюмени перекроют движение на восьми участках дорог:

С 8.00 до 16.00 для движения закроют участки улиц на 8 Марта — от Советской до Республики, на Водопроводной — от Советской до Республики, на Володарского — от 8 Марта до Водопроводной, на Хохрякова — от Первомайской до 8 Марта.

С 10:00 до 16:00 будут перекрыты участки Республики — от Профсоюзной до Челюскинцев, Челюскинцев — от Володарского до Урицкого, Ленина — от Кирова до Орджоникидзе и Орджоникидзе — от Герцена до Володарского.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с реконструкцией трубопровода закрыли до 14 июня участок улицы Республики, в районе пересечения с Холодильной.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Перекрытие#Тюменская область
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