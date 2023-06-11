В Тюмени на два дня перекроют улицу в центре города

С 8.00 до 16.00 для движения закроют участки улиц на 8 Марта — от Советской до Республики, на Водопроводной — от Советской до Республики, на Володарского — от 8 Марта до Водопроводной, на Хохрякова — от Первомайской до 8 Марта.