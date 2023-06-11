В Тюмени на два дня перекроют улицу в центре города

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
С утра 11 июня до 21:00 12 июня будет закрыт для проезда транспортных средств участок улицы Механической от дома № 27 до перекрестка с улицей Максима Горького.
12 июня в Тюмени перекроют движение на восьми участках дорог:
С 8.00 до 16.00 для движения закроют участки улиц на 8 Марта — от Советской до Республики, на Водопроводной — от Советской до Республики, на Володарского — от 8 Марта до Водопроводной, на Хохрякова — от Первомайской до 8 Марта.
С 10:00 до 16:00 будут перекрыты участки Республики — от Профсоюзной до Челюскинцев, Челюскинцев — от Володарского до Урицкого, Ленина — от Кирова до Орджоникидзе и Орджоникидзе — от Герцена до Володарского.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с реконструкцией трубопровода закрыли до 14 июня участок улицы Республики, в районе пересечения с Холодильной.