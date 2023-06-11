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Тюмень стала лидером среди городов УрФО в конкурсе «Город России»

11 июня 2023, 11:52
Фото: Тюмень — наш дом

Тюмень вошла в топ-20 городов в конкурсе «Город России. Национальный выбор»

Тюмень набрала более 11 тысяч голосов и поднялась на 16 место в конкурсе «Город России. Национальный выбор». Среди городов Уральского федерального округа областная столица занимает лидирующие позиции.
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Тюмень

Челябинск, Ханты-Мансийск и Екатеринбург находятся 27, 34 и 35 местах рейтинга соответственно. Курган — на 47 месте, Салехард — на 55.

Первое место в рейтинге занимает Нальчик — за город Кабардино-Балкарской Республики проголосовали более 99,8 тысячи человек, на втором и третьем месте рейтинга расположились Владивосток и Севастополь — у этих городов по 59 и 57 тысяч голосов.

Конкурс «Город России. Национальный выбор», участие в котором принимают 87 российских городов, стартовал в начале января 2023 года. Голосование за «Город России-2023» продлится до конца года.

Участие в голосовании могут принять все желающие. Сделать выбор можно на сайте город-россии.рф.

Ранее «Наш Город» писал, что из Тюменской области планируют открыть новый туристический маршрут в Москву. К разработке проекта уже подключились федеральные туроператоры.

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#Общество#Новости тюмени#Конкурсы#Город#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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