Тюмень стала лидером среди городов УрФО в конкурсе «Город России»

Первое место в рейтинге занимает Нальчик — за город Кабардино-Балкарской Республики проголосовали более 99,8 тысячи человек, на втором и третьем месте рейтинга расположились Владивосток и Севастополь — у этих городов по 59 и 57 тысяч голосов.