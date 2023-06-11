Тюмень стала лидером среди городов УрФО в конкурсе «Город России»

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Челябинск, Ханты-Мансийск и Екатеринбург находятся 27, 34 и 35 местах рейтинга соответственно. Курган — на 47 месте, Салехард — на 55.
Первое место в рейтинге занимает Нальчик — за город Кабардино-Балкарской Республики проголосовали более 99,8 тысячи человек, на втором и третьем месте рейтинга расположились Владивосток и Севастополь — у этих городов по 59 и 57 тысяч голосов.
Конкурс «Город России. Национальный выбор», участие в котором принимают 87 российских городов, стартовал в начале января 2023 года. Голосование за «Город России-2023» продлится до конца года.
Участие в голосовании могут принять все желающие. Сделать выбор можно на сайте город-россии.рф.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюменской области планируют открыть новый туристический маршрут в Москву. К разработке проекта уже подключились федеральные туроператоры.