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Posted 11 июня 12:04

Published 11 июня 12:04

Modified Сегодня, 01:06

Updated Сегодня, 01:06

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#ТрезваяПятница призывает тюменцев отказаться от «пьяного» вождения

11 июня 2023, 12:04
Фото: 1MI
На Цветном бульваре Тюмени пройдет мероприятие #ТрезваяПятница, призывающее водителей к соблюдению ПДД и трезвому вождению. Организуют акцию областная Госавтоинспекция и Тюменская региональная федерация автоспорта, сообщает пресс-служба правительства ТО.

Тюменцы смогут принять участие в автограф-сессии со спортсменами автогонщиками и сделать фото с представленными на выставке спортивными грузовиками, УАЗами, ретро-автомобилями. В мероприятии примут участие байкеры. Пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от Станции скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф. Среди самых активных участников акции будут разыграны сувениры с символикой дорожной безопасности.

Сотрудники ГИБДД развернут на бульваре детский автогородок для обучения ПДД юных участников дорожного движения. Состоятся показательные выступления по рукопашному бою от воспитанников центра допризывной подготовки «Аванпост», а также спортсменов силовых видов спорта.

#Трезвая Пятница состоится 16 июня на Цветном бульваре у арки, напротив ЦУМа, начало в 18 часов 30 минут часов.

У всех участников акции будет возможность сделать фото с призывами к трезвому вождению и разместить их в соцсетях. Каждому ребенку будут вручены световозвращатели.

#Ирина Швецова
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