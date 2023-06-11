ТрезваяПятница призывает тюменцев отказаться от «пьяного» вождения

Posted 11 июня 12:04
Published 11 июня 12:04
Modified Сегодня, 01:06
Updated Сегодня, 01:06
Тюменцы смогут принять участие в автограф-сессии со спортсменами автогонщиками и сделать фото с представленными на выставке спортивными грузовиками, УАЗами, ретро-автомобилями. В мероприятии примут участие байкеры. Пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от Станции скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф. Среди самых активных участников акции будут разыграны сувениры с символикой дорожной безопасности.
Сотрудники ГИБДД развернут на бульваре детский автогородок для обучения ПДД юных участников дорожного движения. Состоятся показательные выступления по рукопашному бою от воспитанников центра допризывной подготовки «Аванпост», а также спортсменов силовых видов спорта.
#Трезвая Пятница состоится 16 июня на Цветном бульваре у арки, напротив ЦУМа, начало в 18 часов 30 минут часов.
У всех участников акции будет возможность сделать фото с призывами к трезвому вождению и разместить их в соцсетях. Каждому ребенку будут вручены световозвращатели.