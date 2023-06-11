ТрезваяПятница призывает тюменцев отказаться от «пьяного» вождения

Тюменцы смогут принять участие в автограф-сессии со спортсменами автогонщиками и сделать фото с представленными на выставке спортивными грузовиками, УАЗами, ретро-автомобилями. В мероприятии примут участие байкеры. Пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от Станции скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф. Среди самых активных участников акции будут разыграны сувениры с символикой дорожной безопасности.