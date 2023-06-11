Тобольский музей принял участие в международной акции «Ночь географии»

Губернский музей в историческом здании Тобольска — живое и действующее свидетельство истории. Даже витрины здесь — экспонаты, а его залы сохраняют атмосферу и содержание музея столетней давности. Губернский — единственный музей в Западной Сибири, который находился под личным покровительством Императора Николая II, являлся научным и культурным центром в регионе, принимал участие в международных выставках.