Тобольский музей принял участие в международной акции «Ночь географии»

Posted 11 июня 13:07
Published 11 июня 13:07
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
«Ночь географии» включает комплекс научно-познавательных, образовательных и творческих мероприятий, ориентированных на популяризацию географии, природного, этнографического наследия России и внутреннего туризма.
Губернский музей в историческом здании Тобольска — живое и действующее свидетельство истории. Даже витрины здесь — экспонаты, а его залы сохраняют атмосферу и содержание музея столетней давности. Губернский — единственный музей в Западной Сибири, который находился под личным покровительством Императора Николая II, являлся научным и культурным центром в регионе, принимал участие в международных выставках.
Традиция продолжается — участников просветительской акции «Ночь географии» в Губернском музее встретили игровыми программами, викторинами. Работали арт-площадки, гостей познакомили с интересными фактами пребывания в Тобольске известных путешественников, культурой и традициями коренных народов тюменского Севера, флорой и фауной нашего края.