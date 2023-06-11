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Posted 11 июня 13:07

Published 11 июня 13:07

Modified Сегодня, 01:13

Updated Сегодня, 01:13

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Тобольский музей принял участие в международной акции «Ночь географии»

11 июня 2023, 13:07
Фото: 1MI
Второй год подряд Тобольский музей-заповедник участвует в мероприятиях «Ночи географии». Это международная акция, инициированная Русским географическим обществом, проводится уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«Ночь географии» включает комплекс научно-познавательных, образовательных и творческих мероприятий, ориентированных на популяризацию географии, природного, этнографического наследия России и внутреннего туризма.

Губернский музей в историческом здании Тобольска — живое и действующее свидетельство истории. Даже витрины здесь — экспонаты, а его залы сохраняют атмосферу и содержание музея столетней давности. Губернский — единственный музей в Западной Сибири, который находился под личным покровительством Императора Николая II, являлся научным и культурным центром в регионе, принимал участие в международных выставках.

Традиция продолжается — участников просветительской акции «Ночь географии» в Губернском музее встретили игровыми программами, викторинами. Работали арт-площадки, гостей познакомили с интересными фактами пребывания в Тобольске известных путешественников, культурой и традициями коренных народов тюменского Севера, флорой и фауной нашего края.

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