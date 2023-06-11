Тобольские медики спасли мужчину с серьезным заболеванием сердца

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Ему пришлось провести месяц в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Медикам удалось стабилизировать состояние мужчины. Профессионализм врачей помог избавить его от множества сопутствующих симптомов, серьёзной задержки жидкости в организме, а также отёчности по всему телу и других опасных патологий.
В настоящее время здоровью и жизни тоболяка ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области впервые за последние три года зарегистрированы случаи заболевания корью. С начала года в регионе выявлено 10 больных данной инфекцией.