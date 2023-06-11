Тобольские медики спасли мужчину с серьезным заболеванием сердца

Ему пришлось провести месяц в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Медикам удалось стабилизировать состояние мужчины. Профессионализм врачей помог избавить его от множества сопутствующих симптомов, серьёзной задержки жидкости в организме, а также отёчности по всему телу и других опасных патологий.