nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Изображение материала

Тобольские медики спасли мужчину с серьезным заболеванием сердца

11 июня 2023, 03:53
Фото: пресс-служба ОБ № 3 (г. Тобольск)

Тобольские врачи спасли жизнь мужчины с серьезным заболеванием сердца

Тобольские врачи спасли мужчину с признаками декомпенсации сердечной недостаточности. Пациент поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Сюжет
Тюмень

Ему пришлось провести месяц в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Медикам удалось стабилизировать состояние мужчины. Профессионализм врачей помог избавить его от множества сопутствующих симптомов, серьёзной задержки жидкости в организме, а также отёчности по всему телу и других опасных патологий.

В настоящее время здоровью и жизни тоболяка ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области впервые за последние три года зарегистрированы случаи заболевания корью. С начала года в регионе выявлено 10 больных данной инфекцией.

Читайте также:
В Тюмени выявлено 10 случаев заболевания корью
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Здоровье#Больницы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес
9 июня 08:46
Патриарх Кирилл провел Крестный ход в Тюмени. Видео
Сегодня, 05:39
Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах
9 июня 06:47
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
В Тюмени на два дня перекроют улицу в центре города
Сегодня, 04:30
Тюменская область вошла в число лидеров по набору контрактников
Вчера, 12:25