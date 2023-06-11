Сотни тюменцев собрались в центре города. Что случилось?

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В настоящее время на сцене выступает группа «Пицца», сообщают очевидцы.
Площадь 400-летия горожена заборами, также установлены арочные металлодетекторы. В связи с проведениям мероприятия участок улицы Механической, от дома № 27 до пересечения с Максима Горького, закрыт для транспортных средств.
В понедельник, 12 июня, в Тюмени перекроют движение на восьми участках городских улиц: на 8 Марта, Володарского, Водопроводной, Хохрякова, Республики, челюскинцев, Ленина и Орджоникидзе. Для автомобилистов дороги будут закрыты с 8:00 до 16:00.