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Сотни тюменцев собрались в центре города. Что случилось?

11 июня 2023, 15:47
Фото: ЧС Тюмень

Сотни тюменцев пришли на концерт группы IOWA

Сотни тюменцев собрались сегодня вечером с центре Тюмени. На площади 400-леттия города проходят концертные выступления известных российских музыкальных коллективов IOWA, «Пицца» и RASA.
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Тюмень

В настоящее время на сцене выступает группа «Пицца», сообщают очевидцы.

Площадь 400-летия горожена заборами, также установлены арочные металлодетекторы. В связи с проведениям мероприятия участок улицы Механической, от дома № 27 до пересечения с Максима Горького, закрыт для транспортных средств.

В понедельник, 12 июня, в Тюмени перекроют движение на восьми участках городских улиц: на 8 Марта, Володарского, Водопроводной, Хохрякова, Республики, челюскинцев, Ленина и Орджоникидзе. Для автомобилистов дороги будут закрыты с 8:00 до 16:00.

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