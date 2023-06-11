Рудик Манукян: мы про людей дела

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Уже на протяжении многих лет Рудик Манукян является активным общественным деятелем. Также он является директором строительной компании «УралСтрой». Именно при его участии начал работу Благотворительный фонд развития Ленинского административного округа «Добру быть!».
— На мой взгляд, благотворительность — это готовность оказать поддержку тому, кто в ней нуждается.
— Еще 10 лет назад в качестве главной цели своей работы я выбрал развитие Тюмени и в особенности Ленинского округа. Это проявляется не только в нашем ответственном подходе к нашим объектам — детским площадкам и дорогам к ним, но и в наставничестве.
В нашу организацию мы привлекаем подростков и студентов в рамках нашей программы по содействию профориентации. В один год у нас работало рекордное количество детей — 305. Мальчишек и девчонок 50 на 50, и те и другие одинаково хотят работать. Летом они работали на территориях своих школ. Мы покупали расходные материалы: краски, кисти и прочее, а они уже трудились на благоустройство школ.
Есть те ребята, которые выполняли несложную работу: собирали мусор, облагораживали прилегающую территорию. Так как они работали у нас, мы выделяли автобус, который привозил их на место работы и увозил обратно. Не сказать, что работа с детьми очень хлопотная: у нас на предприятии, как и в школах, есть свои специалисты, которые наблюдают за тем, как дети работают.
Зарплата им начисляется по ставке, которая заведена в Тюменской области и выплачивается в соответствии с отработанным временем. За наставническую деятельность в тот год мы получили премию «Растим смену» от Администрации Тюмени.
— По ходу роста «УралСтрой» увеличивались и масштабы нашей благотворительной деятельности. Я всегда говорю о том, что бизнес должен быть социально ответственным. Поэтому с наступлением пандемии в 2020 году мы основали Фонд, чтобы помощь была системной и люди всегда знали, куда можно обратиться.
— На самом деле, эти три года пролетели очень быстро. Нам удалось сделать так, чтобы «Добру быть!» заметили на уровне области. Теперь мы планируем заявиться на премию «Мы вместе» и рассказать о фонде уже на федеральном уровне.
— Работа в фонде организована на полном сотрудничестве в прямом и переносном смыслах. У нас есть внештатные сотрудники, которые оказывают нам определенные услуги. В том числе, очень многое делается на полном энтузиазме. Между сотрудниками фонда довольна теплая и дружеская атмосфера, но, думаю, нам нужно побольше сплачивающих мероприятий.
— Россия — это все мы: и люди, и власть, и некоммерческие организации, и СМИ. Здесь вообще нет границы! Успешно всегда только то, что делается совместно, сообща и в диалоге. Например, есть помощь, которая предусмотрена органами власти, она должна верифицироваться с той поддержкой, которую оказывают благотворительные фонды. Что касается нашей работы, то мы делаем ее сообща, выступая посредником между семьями и органами власти. Именно для этого проводятся регулярные встречи, направленные на решение различных проблем.
— Пока рано делать какие-либо заявления. Совсем недавно только назначили выборы губернатора Тюменской области, и здесь моя позиция однозначна — мы про людей дела. Поэтому всей командой Фонда поддерживаем Александра Викторовича Моора, считаем его единственным конструктивным кандидатом на пост губернатора.
Не буду скрывать, что у меня были мысли по поводу выборов Тюменской городской Думы. И коллеги, и местные активисты предлагали поучаствовать. Но в этом вопросе я твёрд — если и идти на выборы, то нужно побеждать. Решение будет целесообразно, если увижу поддержку от жителей города и родного Ленинского округа.
— Главный показатель успеха — сделать так, чтобы нуждающихся в помощи было меньше. Чем большему количеству людей мы помогли — тем лучше! Кроме этого, конечно же, то, что нельзя измерить в цифрах — это ощущение счастья, которое испытывают семьи, которым мы помогли в сложной ситуации.