Рудик Манукян: мы про людей дела

Есть те ребята, которые выполняли несложную работу: собирали мусор, облагораживали прилегающую территорию. Так как они работали у нас, мы выделяли автобус, который привозил их на место работы и увозил обратно. Не сказать, что работа с детьми очень хлопотная: у нас на предприятии, как и в школах, есть свои специалисты, которые наблюдают за тем, как дети работают.