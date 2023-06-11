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Posted 11 июня 13:14

Published 11 июня 13:14

Modified Сегодня, 01:17

Updated Сегодня, 01:17

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Патриарх всея Руси Кирилл: Тюменская область активно развивается и хорошеет

11 июня 2023, 13:14
Фото: 1MI
Тюменская область активно развивается и хорошеет. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по итогам своего визита в наш регион.

Пусть благословение Божие пребывает над Тюменской землей. С такими словами обратился к жителям региона патриарх после освящения Благовещенского собора в областной столице.

«Радуюсь, что имел возможность посетить Тюменскую область и своими глазами увидеть, как она развивается. С тех пор как я был здесь в последний раз, многое изменилось к лучшему. Будем надеяться, что так по восходящей и пойдет. Сохраняя веру в Господа, любовь к своему Отечеству, верность своему призванию и способность защищать страну нашу, мы должны и можем сделать все для того, чтобы Россия процветала и материально, и духовно», — напутствовал тюменцев предстоятель Русской Православной Церкви.

В память о пребывании в Тюмени Патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнес храму Благовещения Пресвятой Богородицы образ Святого князя Даниила Московского. Патриаршим указом храму присвоен статус Соборного.

Об истории воссоздания Благовещенского собора в Тюмени напомнил в своем обращении к горожанам митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Строительство храма началось по указу Петра I в 1700 году. Тогда он располагался на берегу Туры. В июле 1932 года храм был взорван. Работа по восстановлению Благовещенского собора началась в 1997 году. Было принято решение возвести его на новом месте — в сквере Депутатов.

«Конечно, было непросто, но при поддержке губернатора и правительства Тюменской области это удалось. Сегодня вы совершили Великое освящение собора. Это огромная радость для всех верующих», — обратился к патриарху глава Тобольско-Тюменской митрополии. Владыка Димитрий передал в дар предстоятелю Русской Православной Церкви икону Абалакской Божьей Матери, созданную в иконописной школе при Тобольской духовной семинарии.

Предстоятель Русской Православной Церкви вручил полномочному представителю президента в УФО Владимиру Якушеву орден Сергия Радонежского II степени. Губернатор Тюменской области Александр Моор награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

«Искренне благодарен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за первосвятительский визит в Тюменскую область. Полностью разделяю убеждение Его Святейшества в том, что храмы Божьи строятся и восстанавливаются лишь там, где крепка вера, где они нужны людям. Твердо уверен, что освящение предстоятелем Русской Православной Церкви храма Вознесения Господня в Тобольске и Благовещенского собора в Тюмени станет важным стимулом для дальнейшего развития духовной жизни на нашей древней и славной земле», — отметил Александр Моор.

В освящении Благовещенского собора принимали участие митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. По мнению губернатора, это стало еще одним важным подтверждением крепких духовных связей между нашими регионами.

Во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием глава региона выразил Предстоятелю Русской Православной Церкви особую признательность за высокую оценку деятельности органов власти Тюменской области по взаимодействию с Тюменско-Тобольской епархией.

Региональную поддержку получают четыре православные гимназии, Тобольская духовная семинария и Тюменское духовное училище. Во взаимодействии с бизнес-сообществом и благотворителями в регионе активно восстанавливаются и строятся православные храмы.

«Будем продолжать эту работу на благо Тюменской области и страны», — подчеркнул Александр Моор.

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