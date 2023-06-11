Патриарх всея Руси Кирилл: Тюменская область активно развивается и хорошеет

«Радуюсь, что имел возможность посетить Тюменскую область и своими глазами увидеть, как она развивается. С тех пор как я был здесь в последний раз, многое изменилось к лучшему. Будем надеяться, что так по восходящей и пойдет. Сохраняя веру в Господа, любовь к своему Отечеству, верность своему призванию и способность защищать страну нашу, мы должны и можем сделать все для того, чтобы Россия процветала и материально, и духовно», — напутствовал тюменцев предстоятель Русской Православной Церкви.