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Патриарх Кирилл провел Крестный ход в Тюмени. Видео

11 июня 2023, 05:39
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Патриарх Кирилл провел Крестный ход в Тюмени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Крестный ход при освящении Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

В историческом событии для всех православных христиан принимают участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Александр Моор.

Строительство Благовещенского собора в Тюмени началось по указу Петра I в 1700 году. Тогда он располагался на берегу Туры. В июле 1932 храм был взорван.

Восстановление Благовещенского собора началось в 1997 году. Первая свая под строительство в сквере Депутатов была забита 7 апреля 2007 года. В алтарную стену собора произведена закладка кирпичей, извлеченных из фундамента взорванного Благовещенского собора.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца года обустроят новый сквер на улице Республики, 14,7. Здесь высадят деревья, оборудуют велопарковки, установят малые архитектурные формы.

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