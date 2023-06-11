Патриарх Кирилл провел Крестный ход в Тюмени. Видео

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Published Сегодня, 05:39
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В историческом событии для всех православных христиан принимают участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Александр Моор.
Строительство Благовещенского собора в Тюмени началось по указу Петра I в 1700 году. Тогда он располагался на берегу Туры. В июле 1932 храм был взорван.
Восстановление Благовещенского собора началось в 1997 году. Первая свая под строительство в сквере Депутатов была забита 7 апреля 2007 года. В алтарную стену собора произведена закладка кирпичей, извлеченных из фундамента взорванного Благовещенского собора.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца года обустроят новый сквер на улице Республики, 14,7. Здесь высадят деревья, оборудуют велопарковки, установят малые архитектурные формы.